〈台股盤前要聞〉台積電拍板認購安謀、蘋果新機亮相 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台積電臨時董事會拍板於不超過 1 億美元額度內，認購矽智財 (IP) 龍頭安謀 (Arm) 普通股；蘋果秋季發表會於台灣時間周三 (13 日) 凌晨 1 點登場，台廠供應鏈營運進補。以下是今 (13) 日必看重要財經新聞。

台積電臨時董事會拍板 擬以不超過 1 億美元認購安謀

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (12) 日召開臨時董事會，拍板向英特爾取得 10% 奧地利艾美斯電子束科技公司股權，並核准於不超過 1 億美元額度內，認購矽智財 (IP) 龍頭安謀 (Arm) 普通股。閱讀全文...

蘋果秋季新品發表會登場 iPhone 15 亮相「粉」吸睛

蘋果秋季發表會於台灣時間周三 (13 日) 凌晨 1 點登場，首先是由新一代 Apple Watch 打頭陣，新手錶搭載最新 S9 晶片，CPU 效能比前代強 60%、GPU 比前代強 30%，而且在其 4 核神經引擎技術下，推出「雙指輕點」新功能，只需要拇指和食指輕觸兩下，便能接電話或操作介面。閱讀全文...

疫後消費潮帶動 前 7 月刷卡金額 2.42 兆元史上最高

根據金管會統計，7 月信用卡簽帳金額 3276 億元、月減 2005 億元，主要是 6 月有繳稅挹注，但累計前 7 月，整體簽帳金額共 2 兆 4281 億元，創史上新高，年增幅 24%。閱讀全文...

Q2 房貸金額較金融海嘯後增 1.16 倍 多貸、拉高期數圓夢

根據聯徵中心資料顯示，今 (2023) 年第二季國人的房貸首見連兩季突破 900 萬元，並創下房貸金額 932 萬元的歷史新高，較 2009 年第一季金融海嘯後，增加 1.16 倍，購屋人為了圓夢，只能多貸並拉長還款期限因應，統計貸款成數中位數較金融海嘯後多了將近 7 個百分點，房貸的年限則拉長了 6 年，也顯示長年期房貸已成為趨勢。閱讀全文...

AI 股飄香 8 月證交稅 221 億元連四紅 創 21 個月次高紀錄

AI 股飄香，證交稅進補，根據財政部統計，8 月證交稅實徵淨額 221 億元，較去年同期大幅增加 56.1%，連續 4 個月正成長，為 21 個月來次高紀錄。閱讀全文...

上市櫃上半年赴中投資收益匯回 606 億元 年增 1.5 倍

美中貿易戰、中國經濟成長放緩，加速資金匯回，根據金管會統計，上市櫃公司今 (2023) 年上半年從中國匯回的投資收益金額 606 億元，不僅創歷史同期新高，也比去 (2022) 年同期增加 1.5 倍。閱讀全文...

