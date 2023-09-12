群創舉辦供應商大會 攜合作夥伴強化永續經營韌性

面板大廠群創 (3481-TW) 今(12)日舉辦供應商夥伴大會，與供應商攜手響應「續一個永遠的地球」，共同探討 ESG 永續發展的議題與趨勢，以積極制定與推動 ESG 策略，打造供應鏈永續與人才永續，強化永續經營韌性。

董事長洪進揚表示，越來越多的評比投資機構指出，優秀的 ESG 表現與企業的財務表現密切相關，過去企業營運所追求的是股東最大的利益，但隨著永續議題的發展，企業存在的價值需與利害關係人共同創造，永續經營不僅是企業責任的回應與貢獻，更可增強企業的永續經營韌性。

群創對內也將永續精神落實於企業文化中，對外攜手利害關係人，結合產官學一同提升永續價值。總經理楊柱祥表示，將重新檢視各項政策，確認與永續趨勢接軌，並呼籲供應商夥伴參與永續共好培力計畫，透過交流強化營運韌性，塑造更具永續的價值鏈。

為推動供應鏈永續，群創在大會中頒發六個獎項，包括「低碳夥伴」、「節能夥伴領航獎」、「水資源管理領航獎」、「節水夥伴領航獎」、「創新夥伴領航獎」與「社會共融領航獎」，表彰在永續發展領域取得優異成績的供應商，展現攜手對環境負責、和社會意識的承諾。

此外，群創深入校園紮根，強化學用連結，網羅校園菁英人才加入顯示科技產業，接軌國際邁向永續，提供在學學生 InnoStar Plus 暑期實習機會，搶先體驗科技業職場，打造人才永續。

以群創目前永續績效與策略來看，在公司治理 G 面向，推動數位轉型，強化維護資安，以確保利害關係人的權益，並增強營運的永續經營。

社會 S 面向，群創推動人才永續多元共融，積極落實校園深耕計畫，暑期實習計畫涵蓋不同國籍、多元性別、科系。其中，女性實習生佔比 45%、非工程科系佔 35%，打破科技業都是男性或工程背景的偏見及刻板印象。

環境 E 面向，群創認為，氣候變遷與生物多樣性息息相關，擬定生物多樣性政策，以保護自然資源實現淨零排放，落實保護生物多樣性及無毀林。