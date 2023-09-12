花旗：富有家族買進債券和私募股權 同時減碼股票

花旗集團私人銀行的一項調查顯示，今年上半年，富裕家庭大量購買債券和私募股權投資，同時削減股票投資。

接受調查總淨值達 5650 億美元的 268 個家族辦公室中，超過一半增加固定收益配置，38% 增加了私募股權持有量。相較之下，38% 的人減少了股票配置。

這個變化是花旗集團自 2020 年開始研究以來最大的一次。截至周一 (1 日) ，標普指數今年以來已上漲 4.12%，10 年期國債殖利率周一收盤為 4.288%。

上半年，投資人尋求私募股權投資，而首次公開募股 (IPO) 市場依然低迷。但現在的私募股權投資比前幾年更加保守。

花旗私人銀行全球家族辦公室集團負責人霍夫曼 (Hannes Hofmann) 表示：「家族辦公室專注於傳統行業的優質公司，擁有正現金流。」

受訪者最擔心的是通膨、利率上升以及中美緊張局勢帶來的不確定性。

花旗私人銀行全球主管 Ida Liu 在報告中表示：「超高淨值投資人及其家人最關心的是通貨膨脹、市場波動和地緣政治問題，他們很容易實現投資組合多元化，並考慮直接和可持續的投資。」

接受調查的家族辦公室的平均投資組合配置分別包括 22% 的公共股票和私募股權、16% 的固定收益和 12% 的現金。

三分之二的受訪者住在美國境外。