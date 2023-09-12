皇龍處分電子事業昆山廠全數股權 Q4貢獻EPS 2.5元

皇龍 (3512-TW) 今 (12) 日公布以 9400 萬元人民幣 (約 3.8 億元新台幣) 處分電子事業部在中國的昆山能緹精密 100% 股權，此交易預估處分利益約新台幣 2.1 億元，以皇龍目前 8.4 億元股本計算，將貢獻每股純益約 2.5 元，預計今 (2023) 年第四季人帳。

皇龍決議處分電子事業部在中國設立昆山能緹精密電子 100% 股權，也等於是電子事業生產線自中國完全撤出，但皇龍主管指出，電子事業仍將維持原有經營團隊，且散熱元件將委外給包括桃園、彰化的生產製造交貨 EMS 廠。

同時，未來皇龍電子事業部門在台繼續維持營運，規劃供貨項目將不限於原來的產品項目。

2022 年皇龍營收 22.42 億元，其中電子事業部門貢獻約 5 億元的營收，而據指出，近一年來皇龍電子事業部門團隊在台灣也在各地尋找適合建立建廠的工業用地，但目前尚未確立建廠地點。

昆山能緹精密電子爲 2004 年設立，目前註冊資本爲 720 萬美元，原生產包括用於伺服器的散熱元件及健身器材機構件，2023 年上半年皇龍認列昆山能緹精密電子約人民幣 1000 萬元的虧損，虧損在於主要費用的支出包括原有生產線人員的經濟補償部分。

皇龍的前身即為生產散熱元件等電子產品的能緹精密工業，後由營建業的皇龍人主，於 2018 年更名爲皇龍開發，但仍繼續維持電子事業部及昆山廠的營運，直到今天決議出售 100% 的昆山能緹精密電子股權，等於退出在中國大陸的製造。

皇龍在南台灣新建案完工交屋挹注下，8 月營收以 6.43 億元改寫歷史新高，若第三季交屋流程順暢，營收也可望創下單季新高，皇龍 2023 年 8 月營收 6.43 億元，創新高，月增 1.35 倍，年增 7.7 倍，累計 2023 年前 8 月營收 20.87 億元，年減 2.16%，預估在 9 月持續交屋下，累計營收將較去年轉爲正成長。

皇龍今年 3 月營收以 6.16 億元改寫歷史新高，8 月營收再以 6.43 億元創新紀錄。法人估，在建案交屋時程確立之下，皇龍今年營收自 27 億元起跳，創新高，每股純益可望達到 4 元，如處分昆山能緹精密電子 100% 股權獲利於第四季順利入帳，每股純益將達 6.5 元。