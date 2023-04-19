皇龍今年營收由27億元創新高起跳 每股純益也估超越4元

皇龍 (3512-TW) 在 3 月營收以 6.16 億元改寫歷史新高，同時，2023 年首季營收也達 8.93 億元創三季以來新高，在皇龍今年包括台南「天慕」第二期及「天澍」交屋的行程之下，預估即有 27 億元的交屋入帳，營建部門營收由 27 億元起跳。

同時，此一 27 億元數字尚未計入電子事業部門營收，皇龍在台灣也積極在尋找設廠用地，將擴展在台的機構件等生產量能。

皇龍 2022 年的營收 22.42 億元，其中包括營建部門的入約 17 億元以及電子事業部門的 5 億元，全年稅後純益 3.26 億元，每股純益 3.88 元，擬配發 3 元現金股利，法人預估，皇龍今年在兩大台南建案人帳挹注之下，每股純益可望由 4 元起跳。

在皇龍今年包括 100% 完銷的台南關廟「天慕」第二期 10 億元案交屋及仁德 17 億元「天澍」交屋的排程之下，預估即有 27 億元的交屋入帳，其中「天慕」第二期已取得使用執照並在 3 月起陸續交屋，推升 3 月營收以 6.16 億元改寫歷史新高，即為「天慕」第二期交屋挹注，4、5 月還有交屋的挹注。

同時，皇龍在台南仁德 17 億元總銷的「天澍」100% 完銷，將在第二季拿到使用執照，預計在 7 月起交屋的挹注營收。

皇龍預計 2023 年在台南還有總銷 30 億元的 3 件新推案。