皇龍通過每股配發3元股息 今年交屋入帳金額27億元起跳

皇龍 (3512-TW) 在南台灣建案今年的交屋時程確立之下，今年營收自 27 億元起跳，將改寫歷史新高，今 (16) 日股東會並通過配發每股 3 元現金股息，殖利率達 9.24%；同時，在新推案方面，皇龍預計 2023 年在台南還有總銷 35 億元的新推案。

皇龍 3 月營收以 6.16 億元改寫歷史新高，同時，2023 年首季營收也達 8.93 億元，創三季以來新高，單季稅後純益 5814 萬元，較上季轉盈，年減 56.55%，每股純益 0.69 元。法人估，在建案交屋時程確立之下，皇龍今年營收自 27 億元起跳，每股純益可望達到 4 元。

在皇龍今年有包括台南 100% 完銷的台南關廟「天慕」第二期 10 億元案交屋及「天澍」17 億元交屋的行程之下，即有 27 億元可望入帳，也就是說，營建部門營收由 27 億元起跳。同時，此一 27 億元數字尚未計入電子事業部門營收，皇龍在台灣也積極在尋找設廠用地，將擴展在台的機構件等生產量能。

其中「天慕」第二期已取得使用執照並在 3 月起陸續交屋，推升 3 月營收以 6.16 億元改寫歷史新高，預期 4、5 月還有交屋的挹注。

同時，皇龍在台南仁德 17 億元總銷的「天澍」100% 完銷，將在第二季拿到使用執照，預計在 7 月起交屋的挹注營收。

皇龍公布 2023 年首季的營收 8.93 億元，毛利率 15.71%，較上季負毛利率表現爲佳，年減 17.92 個百分點，稅後純益 5814 萬元，較上季轉盈，年減 56.55%，每股純益 0.69 元。

皇龍 2022 年的營收 22.42 億元，其中包括營建部門的入約 17 億元以及電子事業部門的 5 億元，全年稅後純益 3.26 億元，每股純益 3.88 元，今天股東會通過配發每股 3 元現金股利；以今天的盤中皇龍成交價計算，股利現金殖利率達 9.24%。