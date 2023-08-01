中光電Q3入旺季 二大產品出貨估增1-2成

中光電 (5371-TW) 今 (1) 日召開法說會，總經理林惠姿認為，第三季進入旺季，帶動 TV/PID 需求大幅增加，節能產品出貨量估季增 1-2 成；影像產品也受惠旺季效應，商教、家用需求升溫，出貨量將逐月成長，單季出貨同樣估增成長 1-2 成。

林惠姿表示，由於上半年需求低迷，下半年景氣持續受到貨幣政策、通膨等多變因素干擾，雖然 TV/PID 及 Tablet 機種可望較去年成長，但 Monitor 及 NB 機種則呈現衰退走勢。因此，雖有短期急單需求，但節能產品全年出貨量將年減 1 成左右。

中光電第二季節能產品營收 41.2 億元，季減 1%，年減 21%；出貨量 771.7 萬片 / 台，季增 10%、年減 18%。因庫存去化緩慢及消費性產品需求低迷，上半年節能產品營收 82.69 億元，年減 35%，出貨量 1471 萬片 / 台，年減 39%。

影像產品方面，林惠姿說明，商教 B2B 市場逐漸復甦、家用 B2C 需求亦成長，加上 ProAV、高階工程機種需求升溫、新產品將陸續量產，預估下半年營運將逐季成長並大幅優於上半年度，全年出貨量減幅將在 1 成內。

中光電第二季影像產品營收 33.35 億元，季增 7%、年減 41%，出貨量 24.6 萬多台，季增 4%、年減 40%。因消費及娛樂性產品受到通膨影響買氣，上半年影像產品營收 64.66 億元，年減 34%、出貨量 48.3 萬台，年減 30%。