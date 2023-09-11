「黑天鵝」來襲？美國15萬汽車工人罷工近在眼前

美國汽車業薪酬談判陷入僵局，分析師警告，本周汽車工人很可能會發動罷工，且這場罷工的潛在經濟損失恐達到 56 億美元。

全美汽車工人聯合會（UAW）主席 Shawn Fain 上周五（8 日）在臉書直播中表示，工會拒絕汽車三巨頭——通用、福特、克萊斯勒母公司 Stellantis North America——的條件，如果雙方未取得進展，汽車工人將在本周四發動罷工。

Fain 說：「我們希望達成協議，準備做筆交易，但這必須是一個尊重勞方犧牲和貢獻的協議，如果我們在周四晚上 11 點 59 分（沒有看到結果）…… 如果有必要，我們將打擊這三家公司。」

Fain 在直播中身後放著一個寫著「三巨頭的提案」的垃圾桶，他告訴正在觀看直播的觀眾，垃圾桶裡的廢紙正是三巨頭稍早提出的加薪方案。

UAW 的要求包括在四年內加薪 46%（今年立即加薪 20%），為所有工人提供固定福利養老金，以及每周四天工作制等。

三巨頭已經向 UAW 傳達了他們可接受的提案。周四，通用在上周四表示，已向員工提出加薪 10% 的方案，並在四年內每年再支付兩次 3% 的一次性分紅方案。

Stellantis 在上周五首次提出漲薪 14.5% 的方案。福特也證實將把工資漲幅提高到 10%，並一次性支付。不過，這些提案並未達到 UAW 的要求。

據 Anderson Economic 集團估計，如果 15 萬名工人——相當於美國半數汽車製造業工人——持續罷工十天，經濟損失為 56 億美元，且密西根州可能因此陷入經濟衰退。

值得注意的是，美國聯準會（Fed）將在 9 月 21 日召開利率決策會議，罷工對今年國內生產毛額（GDP）的潛在風險，可能會影響央行官員決策。