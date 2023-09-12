美股重點新聞摘要2023年09月12日

今日操盤前瞻

歐元區 9 月 ZEW 經濟景氣指數

OPEC 原油市場月報

彭博：Arm IPO 已獲得 10 倍超額認購或提前截止

《彭博》週二 (12 日) 引述消息人士報導，軟銀旗下英國晶片設計公司安謀 (Arm) 首次公開發行股票 (IPO)，已獲得 10 倍超額認購，承銷商計劃到美東時間週二下午停止接受認購。閱讀全文...

甲骨文 Q1 營收、 Q2 財測均遜色 盤後挫逾 9%

軟體供應商甲骨文 (ORCL-US) 周一 (11 日) 公布第一季營收和第二季營收預測均遜於預期，導致盤後股價下挫 9%。閱讀全文...

蘋果在台積電美國廠生產先進晶片有弱點 封裝仍在台完成

台積電工程師和前蘋果員工在接受《The Information》週一 (11 日) 採訪時透露，台積電的亞利桑那州晶圓廠將有助於進一步提高蘋果在美國的晶片生產利益，但仍不會打破蘋果對海外晶片製造的依賴性。閱讀全文...

紐約 Fed 調查：8 月消費者對未來通膨預期穩定 信貸擔憂升至逾十年新高

紐約聯準銀行 (NY Fed) 周一 (11 日) 公布的調查顯示，8 月份美國消費者的通膨預期大致穩定，但受調查者更加擔心自己的財務狀況，對就業市場也更為悲觀。閱讀全文...