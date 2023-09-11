車用零件出貨旺 劍麟8月營收衝單月新高

汽車零組件廠劍麟 (2228-TW) 今 (11) 日公布 8 月合併營收 4.62 億元，月增 6.68%、年增 11.82%，創單月新高紀錄，主要是因汽車安全零組件接單穩健成長，客戶拉貨需求隨著整體供應鏈回穩而增加。

累計前 8 月，劍麟合併營收 31.7 億元，年增 11.26%，創同期新高。

劍麟表示，旗下膝蓋式和側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管等產品銷售熱絡，同步推升整體產能稼動率。

據專業研究機構 Fortune Business Insights 發布最新報告，由於政府和民眾乘車安全意識日益重視，預估全球汽車安全帶市場規模每年保持 5.10% 年複合成長率，至 2030 年整體市場規模將進一步攀升至 205.8 億美元。

劍麟指出，近年加強擴大全球主要一階 (Tier 1) 汽車安全零組件供應商客戶共同研發合作與接單，並持續針對旗下生產基地提高自動化生產，同時布局車用散熱新領域，可望創造中長期營運良好成長條件。

目前劍麟在中國、台灣和波蘭等多地擁有生產據點，可因應全球汽車供應鏈重組趨勢就近滿足客戶訂單需求，劍麟表示，透過精進原料採購、優化生產效率等策略，創造未來營運正面效果。