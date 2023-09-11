宇隆8月營收寫同期高 看下半年優於上半年 醫療新廠年底完工

汽車零組件大廠宇隆 (2233-TW) 今 (11) 日公布 8 月合併營收創同期新高， 並指出，隨著汽車、醫療兩大產業客戶的拉貨力道增加，看好下半年將較上半年好，而在台灣的新廠預計於年底至 2024 年初完工，將積極開發醫療新客戶。

宇隆 8 月合併營收 3.1 億元，月增 13.04%，年增 3.81%，累計前 8 月合併營收近 21.6 億元，年減 7.5%。

宇隆指出，得益於全球糖尿病、減重藥物注射市場的需求增溫，帶動旗下應用在給藥系統產品、注射器核心部件等需求暢旺，是推升 8 月營收的重要動能。

宇隆上半年營收來自於糖尿病和減重領域的銷售業績年增 36%，尤其減重注射藥物的營收年增 1.57 倍，隨著世界肥胖聯盟 (World Obesity Federation) 預估，至 2035 年全球肥胖人口將達到 19 億人，增幅 4.5%，大幅高於全球人口增加數的預期年增率 0.8%，可見未來具龐大的業務發展空間。

宇隆為持續擴大醫療營收占比，正積極配合新客戶展開研發工作，在台灣的新廠預計於年底至 2024 年初完工，規劃建設無塵室並取得 ISO 13485 醫療品質管理系統認證，以符合醫療客戶需求，除既有諾和諾德外，已針對潛在新客戶新產品進行打樣，配合新廠建置完成取得客戶認證，爭取提前量產時程。

對於下半年，宇隆認為，整體營運有望繳出優於上半年的成績，以在手訂單來看，與汽車類、醫療類客戶持續針對新技術升級的新品討論量產，有機會隨著下半年步入產業旺季，推升拉貨力道升溫。

除了醫療事業，宇隆積極發展新能源車領域，據中國國家發展標準委發布的「氫能產業標準體系建設指南」，2025 年前制修訂 30 項以上氫能國家和行業標準，以支持氫能製、儲、輸、用等全鏈條發展的標準體系，因此，宇隆配合兩大汽車客戶博世 (BOSCH) 和日本電裝 (DENSO)，切入氫燃料電池電動車、氫燃料電池商用貨卡零件，除可用在氫燃料車電池上，還可用在充電站的儲能電池。