星宇航8月客運營收年增10倍 日本線冬季班表將增4成

星宇航空 (2646-TW) 今 (11) 日公布 8 月合併營收 20.63 億元，較上月旺月減少 8.95%，仍年增 660.79%，為同期高點，其中，客運營收為 18.13 億元，年增 1031%，星宇說明，8 月日本航線旅客人數和載客率續創新高，展望後市，隨著需求暢旺，規劃日本航線冬季班表運能較夏季大增約 40%。

看準日本旅遊市場需求強勁，星宇冬季班表透過增班、放大機型和開闢新航點，投入更多運能，規劃 12 月 1 日將開闢日本第 8 個航點名古屋，每日 1 班，而甫開航的熊本航線自 10 月 29 日起冬季班表增為每日 1 班，東京航線也將增至每日 3 班。

此外，星宇 10 月起將部分放大福岡、札幌和大阪運能，整體日本航線冬季班表運能較夏季大幅成長約 40%，每周提供 77 個航班。

除增強東北亞航線布局，星宇正穩步建置北美航網，明日起將開放舊金山航線訂位，預計 12 月 16 日首航舊金山，初期每周飛航 3 班。

星宇目前旗下有 13 架 A321neo、4 架 A330neo 和 3 架 A350-900 共 20 架航機，預計 10 月再引進第 4 架 A350-900，屆時機隊規模將達 21 架，新機將優先投入亞洲區域航線營運，並為開航舊金山預作準備。