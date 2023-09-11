輝達主導AI晶片市場 排擠新創公司籌資

投資人表示，輝達 (NVDA-US) 在人工智慧 (AI) 電腦晶片製造方面的霸主地位，已經冷卻了潛在競爭對手的風險投資，本季美國交易數量較一年前下降 80%。

輝達在處理大量語言數據的晶片市場占有主導地位。藉由觸更多數據，生成式 AI 模型變得越來越聰明，這個過程稱為訓練。

隨著輝達在這個領域變得越來越強大，試圖生產競爭晶片的公司變得越來越困難。風險投資客將這些新創公司視為高風險賭注，最近不願提供大量現金注入。將晶片設計落實工作原型可能需要花費超過 5 億美元，因此這種縮手很快就威脅到諸多新創公司的前景。

Eclipse Ventures 合夥人瑞巧 (Greg Reichow) 表示：「輝達的持續主導地位充分說明了進入這個市場的難度。」「導致對其他公司的投資縮手，或者至少對其中許多公司的投資減少。」

根據 PitchBook 的數據，截至 8 月底，美國晶片新創公司已籌集 8.814 億美元。相比之下，2022 年前 3 季的交易額為 17.9 億美元。截至 8 月底，交易數量從 23 筆減少到 4 筆。

科技網站 The Register 報導，AI 晶片新創公司 Mythic 總共籌集約 1.6 億美元資金，去年現金耗盡，幾乎被迫停止運作。但幾個月後的 3 月，它成功籌集到相對溫和的 1300 萬美元投資。

Mythic CEO 里克 (Dave Rick) 表示，輝達「間接」加劇了整體 AI 晶片融資困境，因為投資人希望「投資巨額、回報豐厚的保險型投資」。

他表示，艱難的經濟狀況加劇了周期性半導體產業的低迷。

兩位消息人士稱，一家名為 Rivos、致力於數據伺服器晶片設計的神秘新創公司，最近在融資方面遇到困難。

Rivos 發言人表示，輝達的市場主導地位並沒有阻礙其融資努力，其硬體和軟體「繼續讓我們的投資者興奮不已」。

此外，Rivos 還捲入與蘋果 (AAPL-US) 的訴訟；蘋果指控 Rivos 竊取知識產權，這也加劇了籌款挑戰。

尋求籌集現金的晶片新創公司面臨著投資客更嚴格的要求。消息人士表示，他們要求公司擁有一款在幾個月內推出或已經開始銷售的產品。

大約 2 年前，晶片新創公司的新投資金額通常為 2 或 3 億美元。PitchBook 分析師伯克 (Brendan Burke) 表示，這個數字現在已降至約 1 億美元。

至少兩家 AI 晶片新創公司只得宣揚潛在客戶或與知名高管的關係，以說服勉強的投資客。

為了在 8 月籌集 1 億美元資金，Tenstorrent 宣揚 CEO 凱勒 (Jim Keller) 是一位近乎傳奇的晶片架構師，曾為蘋果、Advanced Micro Devices (AMD-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 設計過晶片。

D-Matrix 預計今年收入將低於 1000 萬美元，但在微軟 (MSFT-US) 的財務支持以及 Windows 製造商承諾在明年推出後測試 D-Matrix 的新型 AI 晶片的支持下，D-Matrix 上週籌集了 1.1 億美元。

雖然輝達影子下的這些晶片製造商處境艱難，但 AI 軟體和相關技術領域的新創公司卻沒有面臨同樣的限制。根據 PitchBook 的數據，截至 8 月，它們今年籌集約 240 億美元的資金。

雖然輝偉達在 AI 計算領域占有主導地位，但該公司仍面臨許多競爭。AMD 計畫今年推出一款與輝達競爭的晶片，而英特爾 (INTC-US) 則透過收購獲得競爭對手的產品，實現跨越式發展。消息人士認為，這些產品長期而言都具有取代輝達晶片的潛力。

還有一些相鄰的應用程式可以為競爭對手提供機會。例如，為預測演算法執行數據密集型計算的晶片是一個新興的利基市場。輝達並未在這個領域占據主導地位，投資時機已經成熟。