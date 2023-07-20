星宇自購機取得銀行團授信80億元 超額認貸比153%

星宇航空 (2646-TW) 今 (20) 日宣布，自購 A350-900 廣體客機聯貸案正式簽約，最終簽約金額為 80 億元，超額認貸比率達 153%，而此次聯貸自購的 2 架 A350-900 客機預計於 10 月和明 (2024) 年第一季交機，主要將用於北美長程航線拓展。

本次聯貸案由彰化銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，統籌主辦銀行另有臺灣銀行，共同參貸的銀行包括華南銀行、兆豐銀行、台中銀行、中國輸出入銀行、合作金庫商業銀行、第一銀行和玉山銀行，共 9 家銀行，超額認貸比率達 153%，最終簽約金額為 80 億元。

星宇說明，在 4 月開闢美國洛杉磯航線後，獲得市場正面迴響，也帶動亞洲區域航線的成長。

A350-900 是 Airbus 新世代中大型超長程廣體客機，比起同級傳統客機，可減少至少 25% 的燃油使用量和碳排放量，作為星宇航空主力機型之一，負責執飛中長程航線，第 4、5 架 A350-900 交機陸續交機後，將可為拓展航網帶來重大助益，同時，可大幅增加航機運能和派遣彈性。

星宇 2019 年與空中巴士 Airbus 簽訂 18 架 A350 XWB，自去年 10 月起陸續交機，此次購置的 A350-900 預計於第四季正式投入營運。

星宇目前機隊有 13 架 A321neo、4 架 A330neo 和 3 架 A350-900 等，共 20 架航機。