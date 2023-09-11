中國24座城市響應「認房不認貸」政策 購房意願明顯大增

在恆大和碧桂園等大型房地產公司陷入困境後，中國房地產市場面臨一定的壓力和挑戰。而中國當局在這種背景下推行的「認房不認貸」政策，被看作是一種刺激房市的手段，而各地房產銷量也確實上升。

據不完全統計，在過去 10 天內，中國至少有 24 座城市全面執行「認房不認貸」政策，四大一線城市也全部加入。

各城市來看，上海四部門 1 日聯合印發《關於優化我市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，執行購買首套房貸款「認房不認貸」政策措施。

上海證券報記者實地探訪上海多處房產銷售中心發現，新屋市場方面，不少接待中心訪客熱絡，部分建案週六單日客戶來訪量較新政出爐前大增近 400%。二手房市場方面，換房需求明顯增加，整體議價空間正在縮小。

克而瑞研究中心認為，新政出爐後，短期內購房意願將明顯上升，相比長三角其他城市，上海房市較為堅挺，將吸收大量潛在買房需求，若是未來結合利率調整等政策，市場熱度可望進一步延續。

北京地產業的從業者也在新政出台後格外忙碌，除了宣傳海報，房產仲介也亮出佳績，甚至部分接待中心還出現排隊現象。「週六上午 10 點就已座無虛席，甚至在門外排起了長隊。」開發商的工作人員說道。此外，「認房不認貸」新政落地後 24 小時內該建案的成交量就突破 35 間。該案平常日均客流量為 30 組左右，而週末則達到 80 組左右。

深圳於 8 月 31 日正式執行「認房不認貸」政策。按照樂有家研究中心的監測情況，週六受颱風影響，看房量未有變化，週日天氣放晴後，房市也開始放晴，當日帶看量，較平均水準大漲了五成，創下 3 月中旬以來單日新高。

業界人士表示，每次新政策落地後市場各方都需要一定的時間消化，「認房不認貸」政策很大程度上減輕了剛需並改善購房成本負擔，隨著時間推移，包括首購和換房的剛需有望進一步釋放，包括北京在內的各地房市成交量、市場活躍度等都將有更好表現。