華為新機又秒殺 避險基金放空蘋果

華為周日（10 日）18 時 8 分於官方商城再次展開 Mate 60 Pro 和 Mate 60 全款銷售，消費者在 18 時 8 分點擊下單，螢幕顯示正在排隊，幾秒鐘後，排隊結束，顯示新機已售罄。

據《IT 之家》報導，自 9 月 3 日 18 時 8 分開始，華為已多次進行 Mate 60 系列全款銷售，每次幾乎都是秒殺，上海、北京、深圳、廣州等地華為門市甚至出現排隊人潮，可見新機十分受消費者追捧。

華為最新旗艦機型 Mate 60 Pro 8 月 29 日突然在官方商城上架，12+512GB 版本售價為人民幣 6,999 元，這種「未發先售」的做法，讓外界普遍感到非常意外。

此前手機圈一直流傳一句話：「華為跌倒，蘋果 (AAPL-US) 吃飽。」隨著華為手機強勢回歸，蘋果能否繼續「吃飽」，可能需要打上問號。在微博一項「今年你會從 iPhone 轉華為嗎？」的投票裡，近 20 萬人投票，四成以上投票者選擇「會，感覺今年華為新品很不錯」。

過去一周蘋果股價累計下跌近 6%，市值蒸發 1,764 億美元。華爾街近期也出現「放空蘋果」的聲音，避險基金 SatoriFund 創始人 Dan Niles 9 月 7 日在社交媒體發文稱，要做空蘋果。

Niles 表示，打算在 iPhone15 發表前後放空蘋果，蘋果現在是他們最大單一股票空頭部位。關於做空蘋果的原因，Niles 說，華為的技術取得突破，蘋果面臨的競爭會更加激烈。

摩根大通近日也說，iPhone15 可能不會有實質性升級，因此新品不會吸引大量用戶更新換代。為此，摩根大通把蘋果目標股價下修至 230 美元，原本是 235 美元。

天風證券分析師郭明錤 9 月 9 日也在社交媒體上表示：「華為回歸對消費者其實是好事，這可以逼迫蘋果走出舒適圈，更加積極創新。」