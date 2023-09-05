華為新機Mate 60 Pro人氣破表 環時：外國網友反應來了

上周華為突然預售新機 Mate 60 Pro，不僅在中國引發熱議，在國外也受到高度關注。在社交平台 X（原推特）上，有人為華為取得突破歡呼，也有人認為華為此舉狠狠打了美國的臉。

據《環球時報》報導，台灣時間 8 月 31 日，有網友在 X 分享了一段拆機影片，配文稱「中國（有人）直播了華為 Mate 60 Pro 拆機過程…… 美國制裁沒能殺死華為！」

有網友回覆該帖文，表達自己對華為新機的看法，「作為一名有良知的全球公民，我一直主張避免對中國實施微晶片和高階技術禁運。（因為）我相信，這樣的封鎖會在不經意間為中國在技術上的自我進步提供力量和決心。」

有網友發出感嘆，「這是在美國臉上的一記大耳光，另外他們在（美國商務部部長）雷蒙多訪問期間宣布發售，華為又回來了…… 美國晶片制裁失敗了！」

還有網友難掩體驗新機的衝動，「我想要一個！」、「仍在高興用著我的 Nova 9，已經一年半了。」

此外，《彭博》委託 TechInsights 拆解，證實華為和中國晶圓代工龍頭中芯聯手，成功為新手機打造 7 奈米處理器，是新機具備超乎外界預期強大功能的關鍵。

在該新聞下方，網友提出自己的看法：「當你把人逼到角落時，他們創新的速度會更快」、「對於中國晶片行業來說，這是一個值得紀念的日子，盡管這場遊戲遠未結束，但中國晶片行業多年來一直是華盛頓嚴厲制裁和禁運的受害對象」、「由於思維慣性，你們仍然低估了中國」。