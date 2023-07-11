美6月二手車售價下跌創紀錄 Carvana飆漲逾16%

美國 6 月二手車售價跌幅創歷史新高，促使二手車經銷商的股價走高。

備受關注的汽車價格指標 Manheim 二手車價值指數 6 月較去年同期下降 10.3%，且為連續第十月年率下降。根據 Cox Automotive 的數據，6 月的降幅創下月度紀錄。

二手車價格指數目前較 2022 年 1 月達到的峰值下降約 17%，但仍較疫情大流行前的水準高出約 40%。

對汽車產業來說，價格下跌是好壞摻半的訊號，因為二手車價格下跌恐導致新車價格下跌，削弱福特 (F-US) 和通用汽車 (GM-US) 的獲利。價格下跌也可能縮減經銷商的銷售價差。汽車經銷商兩個月前購買的車輛，若迄今仍未售出，那麼售價恐明顯下降。

然而，降價也意味消費者承受的壓力減少，汽車銷量可望增加。

高通膨環境下，消費者一直承受巨大壓力，每月為其新車支付 1000 美元車貸以上的車主今年第二季比率超過 17%，這不僅是筆鉅額，也是新車銷售仍較疫情大流行前的水準下降 10% 的原因之一。

因此，投資者似乎不在意經銷商的售價降低，反而滿意消費者的壓力減輕，提高銷量增加的可能性，因此二手車經銷商 Carvana (CVNA-US) 周一 (10 日) 股價大漲 16.37% 至每股 34.27 美元，遠勝同日大盤，S&P 500 指數收高 0.24%、那斯達克綜合指數上升 0.18%。

其他經銷商的股價也上漲。CarMax (KMX-US) 股價上漲 1.55%，Lithia Motors (LAD-US) 股價上漲約 0.7%。

然而，因 Carvana 股票過去跌得夠深，較 2021 年達到的峰值下跌 90% 以上，因此現在的漲幅優於同業。該公司周一還宣布，過去 5 年來電動車銷售量已增長 786%。

這意味著，如果 Carvana 五年前每月銷售 100 輛電動車，如今電動車月銷售量就達 828 輛，但這只是舉例，Carvana 沒有透露電動車具體銷售量，僅稱該公司於 2014 年售出公司第一輛特斯拉車 (TSLA-US)。

然而，投資人似乎正在平衡價格下跌造成的多空影響，亦即銷量增加與每輛銷售利潤下降的前景。這消息對車廠來說並非大利多，因此福特和通用汽車的股價分別僅上漲 0.6% 和 0.1%。