環球晶發行新股與兆遠換股 預計11/1完成

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (8) 日宣布，配合公司長期發展策略及資源整合，發行新股與兆遠 (4944-TW) 進行股份轉換增資案，已於今日申報生效，每股兆遠普通股可換發環球晶 0.02 股普通股，股份轉換基準日暫訂 11 月 1 日。

環球晶與兆遠 5 月 2 日分別召開董事會，決議通過依據企業併購法等相關規定進行股份轉換，由環球晶發行新股為對價取得兆遠 100% 股權。環球晶本次換股增資案，相關申請作業及程序仍在進行中，兆遠尚須向證券櫃檯買賣中心申請有價證券終止上櫃，並向金融監督管理委員會申請停止公開發行。

依照本次股份轉換案之換股比例計算，每一股兆遠科技普通股可換發環球晶 0.02 股普通股，但兆遠股價近日波動頗大，並被櫃檯買賣中心列為處置股票，對此，環球晶表示，股價波動為市場機制，不便評論，本案換股比例已確定，提醒投資人投資時應小心謹慎、理性評估。

兆遠科技是台灣首家硬脆材料基板專業製造廠，為藍寶石基板供應商，然而在中國供應商以低價搶佔市場，使產品價格快速崩跌，國內同業廠商在不堪長期虧損下已全數退出此市場。

兆遠在苦撐多年後，也因不堪虧損，2022 年停止藍寶石基板生產，並積極推動產品轉型，朝砷化鎵、鉭酸鋰、鈮酸鋰晶圓市場發展，以謀求永續經營。為保障股東權益，期透過與環球晶股份轉換案，深化合作，提升營運效能，共同發展相關的產品與市場應用。

