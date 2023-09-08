凌空百米耐震地標　亞昕霸氣回歸科博特區

在自住為主流的市場，不僅推案熱點回歸保值的市中心，建案規格也大幅提升，品牌實力累積 30 年的亞昕機構，在台中的推案版圖正式回歸核心區，鎖定科博館、草悟道，同時取得耐震、智慧、綠建築標章，打造百米超高雙塔地標，超霸氣高規格建築，也成為中部小宅界首例。

亞昕 30 年 進軍台中市中心

亞昕機構在林口打響品牌名號後，業績很快在北部開枝散葉，近 2 年進軍台中，其獨到的選地哲學、建築眼光，也很快在台中擠身名建商之列，隨著自住市場當道，亞昕今年也首度進軍市中心，選定自住客最愛的草悟道、科博館一帶，打造新一代名宅「亞昕丰山」。

科博草悟 4 萬坪綠海 豪宅建築環伺

科博館、草悟道沿線長達 3.6 公里，挾 4 萬坪綠地，向來是台中指標的豪宅聚落，尤其近年勤美草悟道、洲際酒店相繼進駐，商家人潮更是大幅帶動，國際時尚氛圍迅速成形，然過去多年間以豪宅為主的市場，也導致區域中小坪數產品出現真空，讓喜愛科博特區的年輕精英不得其門而入。

草悟道、科博館環境，頗有國外氛圍。(圖: 業者提供)

自用市場當道 小宅更講究居住性能

在地業者表示，目前台中市中心預售屋建案價格區間約沒落在「2 房總價 2000 萬、3 房總價 3000 萬」左右；以目前高房價時代來說，雙薪小家庭在 3 房總價吃不消的情況下，選擇在市中心購買性能比較高的２房２衛產品，需求量相對增加。而亞昕於科博館特區推案，不管是從地段、產品規劃、機能、保值等各面向來看，都是為自住族群需求量身訂做。

耐震、智慧、綠建築三大標章 頂級建築指標匯聚

「亞昕丰山」也並不止步於優異的地段，其規格更是直逼一級豪宅，作為亞昕年度代表作，全案設計已取得耐震、智慧、綠建築 3 大標章候選證書，在台中目前僅七期、美術館各一棟豪宅取得 3 大標章，意味亞昕不僅願意砸重本換取最高品質，給予自住客的十足誠意，也不亞於一線豪宅建商。

高規產品售價平實 差異化彰顯品牌力

業者指出，隨著國際能源與大宗物資高漲，營建成本與缺工情形持續，大環境對於營建產業並不友善，但亞昕並不因此而在產品上打折扣，反而更積極擦亮品牌，力求差異化，在百家爭鳴的市區小宅中，消費者只要稍加一比，就能夠輕易看出該案是如何極盡完美，售價卻又如何貼近平實。

均質 2~3 房地標 首購換屋皆青睞

「亞昕丰山」位於忠明路、華富街口，在稀有的市區角地，規劃均質 2~3 房超高大樓，凌空百米雙塔建築，也是區域顯著地標。業者說：「過往市區的中小坪數住宅，自用買方以首購居多，在此案卻有很高比例的換屋族群，意味這區供需確實失衡，相對而言保值性也極強。」