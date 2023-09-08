〈台股盤中〉電子權值股臉綠 低點逼近16500點 力拚月線有守

台股今 (8) 日在電子權值股壓盤下，拖累指數走跌，包括半導體、AI 股價走弱，盤中跌逾百點，低點下壓至 16505 點，資金主要聚焦非電族群，包括航運、軍工、傳產等成為資金追逐標的，大盤跌幅收斂守住月線。

美股四大指數僅道瓊工業指數走揚，那斯達克、標普 500 及費半同步收黑，台股今天少了電子權值股撐場，大盤臉綠走跌，盤中一度下跌 114 點，低點逼近 16500 點關卡。

台積電 (2330-TW) 股價疲軟，今天以 535 元開出後盤中持續在平盤下震盪；聯電 (2303-TW) 股價同樣開低，盤中翻紅回升小漲 0.1 元在 45.85 元附近震盪；IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW) 盤中跌逾 1%，低點逼近 700 元關卡。

半導體族群中，日月光投控 (3711-TW)、同欣電 (6271-TW)、來頡 (6799-TW)、虹揚 - KY(6573-TW) 盤中跌逾 2%，矽力 - KY(6415-TW)、南茂 (8150-TW)、智原 (3035-TW) 也在賣單調節下股價翻黑；聯陽 (3014-TW)、偉詮電 (2436-TW)、訊芯 - KY(6451-TW) 股價走揚。

AI 股中指標股緯創 (3231-TW) 平盤上下震盪，廣達 (2382-TW)、美律 (2439-TW)、金像電 (2368-TW) 盤中跌逾 1%；緯軟 (4953-TW) 相對強勁盤中漲逾 5%。

航運股中以散裝航運較有表現空間，新興 (2605-TW)、中航 (2612-TW)、裕民 (2606-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、四維航 (5608-TW) 盤中分別有 1~2% 漲幅。

軍工股中長榮航太 (2645-TW)、寶一 (8222-TW)、雷虎 (8033-TW)、漢翔 (2634-TW) 也在買單敲進下帶動股價走揚。