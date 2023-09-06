蘋果發表會來啦！5檔法人卡位蘋概股一次看！

蘋果發表會將在台灣時間 9 月 13 日凌晨 2 點，採線上形式舉行，將會有 iPhone 15 系列、Apple Watch Ultra 2 和 Apple Watch Series S9 等新產品登場，本次有 4 大討論亮點：將採 USB-C 接孔與動態島螢幕設計、首度搭載 6 倍潛望式光學變焦鏡頭、Apple Watch Series 9 電池續航達到 18 小時以上、AirPods 新舊款同步將充電接盒接口從 Lightning 轉為 USB-C。

近期確實也發現法人資金從 AI 概念股陸續轉移到蘋概股，獲利了結轉進較低位階族群的態勢明確，蘋果今年以來上漲 47%，那斯達克指數上漲 34%，蘋果是全球市值最高的公司，市值近三兆美元，目前離歷史最高僅 4.5% 之遙，若發表會後能股價能創高，蘋概股可望落後補漲。

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本次蘋概股策略主要篩選邏輯為：

(1) 八月外資買超逾１億

(2) 八月投信買超逾１億

(3) 成交金額大於 1 億流動性良好

(4) 本益比小於 15 評價相對較低者

(5) 蘋果概念股

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文章來源: 永豐金證券

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險