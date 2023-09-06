鉅亨美股雷達：市場持續關注Fed政策動向蘋果和安謀簽署新長期協議

美股重要看點：

聯準會 (Fed) 將公布褐皮書。美將公布服務業 PMI、ISM 非製造業指數等。美國 10 年期公債殖利率來到 4.25%。美股期貨週三 (6 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.20%，標普 500 期貨跌 0.19%，那斯達克 100 期貨跌 0.29%。

Fed 將公布最新褐皮書，揭示全美各地企業、經濟學家以及專業人士對經濟現況的看法。Fed 在 7 月發表的褐皮書表示，美國整體經濟活動自 5 月以來略微成長，但未來經濟擴張步伐料將放緩。

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周二 (5 日) 接受 CNBC 採訪時表示，近期一輪強勁的經濟數據替 Fed 爭取到一些時間，能夠以更謹慎的態度決定是否需要進一步升息控制通膨。

美國上周五的 8 月非農就業數據顯示，新增就業人數成長 18.7 萬人，優於經濟學家預期，而該月平均時間僅成長 0.2%，低於預期。

不只如此，上周數據還透露，Fed 最青睞的通膨指標在 7 月僅成長 0.2%，而職業空缺 (衡量就業市場緊張程度的關鍵指標) 降至 2021 年 3 月以來最低。

華勒表示，目前最大的問題就是通膨，不過連續多份經濟數據表現不錯，接下來的關鍵就是看看通膨降溫的因素是一種趨勢還是短暫的偶然。

此外華勒還說，自己不認為倘若再升息一次就會讓美國經濟陷入衰退，同樣的也不會對就業市場產生太大損害。

摩根士丹利投資長 Michael Wilson 認為，美國投資者在股市上情緒過於樂觀，今年的漲勢反映其對經濟成長的看法，但經濟成長將較預期疲弱。

Wilson 周二研究報告指出，「以當前價格來看，市場現下預期經濟成長將明顯重新加速，但我們認為今年不可能如此，尤其是對消費者而言，這與我們經濟學家對個人消費支出增長放緩的預測一致。」

Wilson 表示，雖然在聯準會 (Fed) 升息周期接近尾聲時，投資者在軟著陸和硬著陸的結果之間「來回搖擺」是常見現象，但有些人質疑經濟軟著陸的可能性 (即可避開經濟衰退的結果)，這樣的預期正成為經濟的普遍假設結果。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月 Markit 服務業終值 (%)，前值 51

美國 8 月 ISM 非製造業指數，前值 52.7

重要個股動態：

1. 蘋果 (AAPL-US)

根據安謀 (Arm) 周二 (5 日) 提交的申報文件，蘋果 (AAPL-US) 已和安謀簽署一份新的晶片技術協議，允許蘋果繼續使用安謀架構打造自家晶片，該協議將延續至 2040 年以後。

安謀並未在 8 月 21 日遞交的初步首次公開發行 (IPO) 說明中提到上述交易，代表這筆交易可能是在那之後至本月 5 日之間簽署的。安謀拒絕就文件以外事項發表評論，蘋果也未立即回應置評請求。

AAPL 股價走勢圖圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 8 月中國交車量激增，原因是該公司調降了汽車價格，並推出期待已久的改版 Model 3。

乘聯會周一 (4 日) 發布的初步數據顯示，特斯拉 8 月在中國銷售了 84159 輛電動車，同比成長 9.3%，環比大增 31%，較 7 月銷量低點大幅反彈。其中，中國產 Model 3 和 Model Y 的銷量較 7 月增加 30.9%。

TSLA 股價走勢圖圖片：anue 鉅亨

3. 輝達 (NVDA-US)

美媒 CNBC 周二 (5 日) 報導，隨著輝達 (NVDA-US) 摘下全球最大無晶圓廠晶片公司桂冠，高通不落人後將自己定位在人工智慧 (AI) 領域的關鍵參與者，宣布推出新的車載生成式 AI 功能且拓展至兩輪車，並與亞馬遜網路服務公司 (AWS) 建立新的合作夥伴關係。

直至上個月，高通還是全球最大無晶圓廠晶片公司。然而在最近的財報中，輝達的營收成長一倍，摘得桂冠。報導指出，輝達受惠對 ChatGPT 等生成式 AI 模型的熱潮，這些模型式在輝達的圖形處理器 (GPU) 上進行訓練。