大摩引進AI機器人為富豪理財

有錢的客戶去找摩根士丹利 (MS-US) 理財專員討論投資，可能很快就會有不同的體驗：聊天機器人將會旁聽他們的對話。

在與 1000 名財務顧問進行幾個月的測試後，該投行將於本月推出一款與 ChatGPT 的製造商 OpenAI 共同開發的生成式人工智慧 (AI) 機器人。 該計劃的細節尚未報導。

在獲得客戶許可後，機器人最終將建立對話的摘要，草擬建議後續步驟的電子郵件，更新銀行銷售數據庫，安排後續預約，並學習如何幫助顧問管理客戶的財務稅收、退休儲蓄和遺產等領域。

與此同時，專員可以使用聊天機器人快速查找研究或表格，而無需篩選數十萬份文檔。

摩根士丹利財富和投資管理資訊長 · 庫奇亞拉 (Sal Cucchiara) 表示，「AI 的影響將非常重大」，其影響可能堪比網路問世。他是推動該銀行進軍 AI 領域的高管之一。

庫奇亞拉的任務是不斷在矽谷尋找潛在的技術供應商。他於 2022 年會見了 OpenAI 的高管，當時快速增長的應用程序 ChatGPT 尚未獲得主流使用。

雙方去年夏天簽署一項協議，摩根士丹利在財富管理產品開發方面擁有優先權。

雖然機器人將為財務顧問提供見解和行政支持，但投資建議仍將屬於人類的職權範圍。

庫奇亞拉說，「顧問仍然是核心角色。」他說，目前員工認為這項技術是一種有用的工具，並不擔心會被機器人取代。