閎康8月營收4.11億元續寫新高 熊本實驗室Q4貢獻營運

半導體檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (7) 日公布 8 月營收 4.11 億元，月增 2.01%，年增 17.04%，續創單月歷史新高，累計前 8 月營收 31.69 億元，年增 29.06%；閎康表示，隨著資本支出效益顯現，加上先進製程及車用半導體帶動材料分析 (MA) 需求持續強勁，8 月營收續寫新高。

閎康指出，半導體製程持續微縮，為解決漏電流問題，電晶體架構更改為環繞閘極電晶體 (GAA) 架構，可增強閘極控制能力、減少短通道效應，客戶持續投入大量資源研發，並預計在 2 奈米導入 GAA 架構，轉變過程中遇到尺寸微縮、新材料導入、功耗和熱管理等問題，推升材料分析需求增加。

另外一大成長動能則來自日本車用半導體需求，日本作為汽車大國，有相當多車用半導體大廠，受惠汽車電子化提升，車用半導體、第三代半導體的開發正蓬勃發展，相關晶片必須透過半導體檢測，反覆驗證確認產品品質及安全性。

閎康名古屋實驗室自 2019 年設立以來，每年成長幅度皆高於公司平均，目前產能維持滿載，除了產業趨勢帶動外，閎康優勢在於檢測技術及檢測效率優於競爭者，相較於同業需耗時一週，閎康可在客戶交件一天內找出問題並產出報告，進而協助客戶加速產品開發，訂單能見度高，預期明年日本實驗室將維持高成長。

此外，由於日本市場需求強勁以及就近提供大客戶檢測服務，閎康也在日本熊本興建第二個實驗室，今日正式開幕，本季也已通過數個半導體大廠認證並接獲訂單，產能供不應求，預計第四季開始大幅貢獻營收。

展望後市，閎康在檢測領域深耕多年，先進製程領域將持續伴隨客戶進行研發，並投資先進分析設備提供客戶強而有力支援，日本實驗室也因日本半導體產業持續復甦和汽車電子化趨勢蓬勃發展，後續營運動能看旺。