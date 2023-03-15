黑松去年獲利回升 EPS 2.21元擬配1.8元股息 殖利率5.07%

老牌飲料廠黑松 (1234-TW) 去 (2022) 年獲利出現回升，全年稅後純益 8.86 億元，年增 11.21%，每股純益 2.21 元；黑松擬配發去年股利每股現金 1.8 元，依今 (15) 日收盤價計算，股利現金殖利率 5.07%。

黑松 2022 年第四季營收 25.94 億元，毛利率 26.5%，季減 6.6 個百分點，年減 0.77 個百分點，單季稅後純益 1.92 億元，季減 50.9%，年減 26.08%，每股純益 0.48 元。

黑松 2022 年全年營收 95.58 億元，創新高，毛利率 28.03%，年增 0.33 個百分點，稅後純益 8.86 億元，年增 11.21%，每股純益 2.21 元。

黑松股東會訂 6 月 19 日召開，黑松今天並公告，對去年盈餘每股擬配發股息 1.8 元，將以 7 月 10 日爲除息交易日。

展望 2023 年，黑松表示，將更聚焦於「環境永續」及「健康生活」議題，黑松將於 2023 年完成綠色工廠申請，並持續落實各項節能減碳的目標，整體明年營運仍樂觀看待。同時，2023 年黑松將陸續推出乳酸菌、機能飲及無糖茶等產品，積極拓展保健事業。黑松對於今年營運仍樂觀看待。