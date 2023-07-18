迎夏日出遊 黑松C&C X人氣服飾品牌plain-me聯名商品7/20開賣

黑松 (1234-TW)C&C 以豐富果味加上清爽暢快的氣泡備受年輕人喜愛，延續「自己的假自己 FUN」的品牌主張，希望大家能盡情享受自己的假期，今年夏天找上服裝風格選貨品牌 plain-me 合作，打造一系列可愛吸睛的手繪圖 TEE、PM 旅行小包、刺繡短褲、老帽、玻璃手拿杯及旅行毛巾等潮流商品，7/20(四) 起於全台 plain-me 門市及官網開賣！在放假出遊的時刻，暢飲 C&C 氣泡飲、穿上 plain-me，一起享受消暑沁涼的美好假期。

C&C 氣泡飲添加果汁及維他命 C，能夠滿足消費者一日所需活力，更是夏日消暑不可或缺的良伴，首次與 plain-me 聯名，希望為夏季消暑帶來新解方！運用描繪夏日旅行意象的「Vacation C&C with plain-me」專屬手繪插圖，融入到多款商品中，無論是以 C&C 經典的檸檬、葡萄口味推出的黃色、紫色元素的限定短 TEE 及 PM 旅行小包，還是刺繡短褲、拼色老帽、玻璃手拿杯及超細纖維毛巾，每一款商品從材質到色彩都帶來清新的舒適體驗，炎夏假期就跟著 C&C 和 plain-me 一起解放夏日的黏膩不適。

除了在 plain-me 門市及官網可以買到這些百搭的聯名商品，C&C 也推出【C＆C 潮玩衣波】活動，8/8(二) 前購買 PET500ml C&C 檸檬 / 葡萄氣泡飲並至黑松 LINE 官方帳號成功綁定或註冊會員，登錄活動瓶蓋序號立即送 plain-me 200 元折價金，還有機會抽中東京迪士尼雙人行、plain-me 5,000 元購物金及 C&C×plain-me 聯名商品。登錄在 7-ELEVEN 購買 C&C 氣泡飲的發票還可抽獨家聯名禮盒，一次將多款聯名商品帶回家。

plain-me 實體門市也有專屬活動，單筆消費內含聯名商品即贈 C&C 氣泡飲一瓶，拍照上傳與 C&C 產品的穿搭照，也有機會獲得 5,000 點購物金。假期旅行就趁現在，快打開 C＆C 氣泡飲，穿上 plain-me，一起搭配假日的清涼暢快，打造夏季新時尚。

【C＆C 潮玩衣波】活動網站：https://campaign.heysong.com.tw/cc20230531

plain-me 官方網站：https://www.plain-me.com/

【關於黑松 C＆C】

C&C 氣泡飲產品添加果汁及維他命 C，滿足消費者一日所需活力。多樣化的水果口味、清涼暢快的碳酸口感及多彩繽紛的包裝，帶給消費者充滿活力、快樂愉悅的形象，深受年輕人喜愛。

【關於 plain-me】

2005 年，plain-me 從一間不足 5 坪的空間開始，到成為台灣第一間提供線上與線下服務串聯的生活選貨店，時間不停地走，至今 plain-me 已完成 15 個國家與地區的訂單服務，並與超過 200 個以上來自世界各地的品牌合作；plain-me 相信透過持續不懈地堅持，能夠讓「服裝」所表現的生活態度感染更多人。希望在您追逐夢想的路上，有 plain-me 與您作伴，一起搭配美好的一天。