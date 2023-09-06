AI晶片新創公司D-Matrix獲微軟出資 融資募集1100萬美元

在許多晶片公司為募資焦頭爛額之際，總部位於矽谷的人工智慧 (AI) 晶片新創公司 D-Matrix 已從包括微軟公司 (MSFT-US) 在內的投資者籌集了 1.1 億美元資金。

《路透》引述消息人士報導，輝達 (NVDA-US) 憑藉強大的硬體和軟體組合在 AI 晶片市場占有主導地位，嚇跑了一些新創公司的潛在投資者。

該 B 輪融資由新加坡淡馬錫牽頭，參投者包括加州 Palo Alto 的風險投資公司 Playground Global 和微軟。

CEO 謝思 (Sid Sheth) 表示：「這是一種了解建立半導體業務所需的資本。」「過去大家都是這麼做。這是可以長期留在我們身邊的資本。」

他說，這家位於 Santa Clara 的公司大約一年前開始籌款。該公司沒有透露估值，之前已籌集了 4400 萬美元。

D-Matrix 設計的晶片經過優化，可幫助為 ChatGPT 等生成型 AI 應用提供支援。該公司設計的晶片具有數位「記憶計算」功能，使 AI 電腦代碼能夠更有效地運作。該公司的晶片技術使用更少的能源來處理生成 AI 回應所需的數據，並且針對此類任務進行了優化。

D-Matrix 與 Nvidia 的區別在於，其技術針對的是 AI 處理的「推理」部分，並且不會開發訓練大型 AI 模型的技術來與 Nvidia 競爭。

謝思告訴《路透》，微軟已承諾在明年推出該晶片時對其進行評估。

D-Matrix 預計今年收入將低於 1000 萬美元，主要來自購買晶片進行評估的客戶。謝思表示，該公司預計 2 年內年收入將超過 7000 萬至 7500 萬美元，並實現收支平衡。