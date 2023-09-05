輝達黃仁勳赴新德里會晤莫迪 談AI在印度的發展潛力

Nvidia(NVDA-US)(輝達) 執行長黃仁勳周一 (4 日) 晚間，在印度首都新德里與印度總理莫迪 (Narendra Modi) 會面，詳細討論了印度在人工智慧 (AI) 領域的「豐富潛力」。

莫迪在 X 上的一篇文章中表示，與黃仁勳詳細討論了印度在人工智慧領域提供的豐富潛力。黃仁勳對印度在這一領域取得的進步表示讚賞，並對印度才華橫溢的年輕人同樣感到樂觀。

Nvidia 一直是這波 AI 浪潮中最受矚目的公司，他們不僅在第二季財報中，繳出比最樂觀預測更佳的成績，還發布了對前景十分看好的指引。其中，Nvidia 最新的 A100 AI 晶片採用 Ampere 架構，廣泛用於訓練 ChatGPT 和其他大型語言模型。

Nvidia 在官方部落格指出，這次是莫迪和黃仁勳的第二次會面，凸顯了 Nvidia 在印度快速發展的科技行業中的作用。

黃仁勳還和印度多名精英機構研究人員舉行非正式晚宴，該公司表示，與會者都是大型語言模型、天體物理學、醫學、量子計算和自然語言處理等領域的頂尖人才。

Nvidia 於 2004 年在南部城市班加羅爾開始其印度業務，目前在印度擁有四個工程開發中心。公司在印度除了擁有超過 3800 名員工外，其開發者計畫還擁有超過 32 萬名印度開發者。