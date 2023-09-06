盤後速報 - 冠西電(2466)下週(9月13日)除權息0.39元，預估參考價35.4元

冠西電(2466-TW)下週(9月13日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.19元，股票股利0.2元，合計股利0.39元。
以今日(9月6日)收盤價36.30元計算，預估參考價為35.4元，權息值合計為0.9元，股息殖利率0.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
冠西電(2466-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光電繼電器、光耦合器、磁簧繼電器、磁簧感應器、固態繼電器。、精密電容器等電子零組件製造買賣。發電、輸電、配電機械工程。前各項有關進出口貿易業務。近5日股價上漲0.28%，台灣加權指數上漲1.01%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/09/13
|36.30
|0.19
|0.52%
|0.2
|2022/12/07
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.4
|2021/09/28
|42.7
|0.0
|0.0%
|0.2991
|2010/08/26
|33.099998
|0.0
|0.0%
|0.3
|2008/07/31
|36.700001
|0.4
|1.09%
|0.5
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