盤後速報 - 冠西電(2466)下週(9月13日)除權息0.39元，預估參考價35.4元

冠西電(2466-TW)下週(9月13日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.19元，股票股利0.2元，合計股利0.39元。

以今日(9月6日)收盤價36.30元計算，預估參考價為35.4元，權息值合計為0.9元，股息殖利率0.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

冠西電(2466-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光電繼電器、光耦合器、磁簧繼電器、磁簧感應器、固態繼電器。、精密電容器等電子零組件製造買賣。發電、輸電、配電機械工程。前各項有關進出口貿易業務。近5日股價上漲0.28%，台灣加權指數上漲1.01%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/09/13 36.30 0.19 0.52% 0.2
2022/12/07 0.0 0.0 0.0% 0.4
2021/09/28 42.7 0.0 0.0% 0.2991
2010/08/26 33.099998 0.0 0.0% 0.3
2008/07/31 36.700001 0.4 1.09% 0.5

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