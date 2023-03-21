〈聲寶樂齡宅動土〉今年閏二月 空調需求將遞延至Q2底

過往第二季為家電產業空調銷售旺季，不過聲寶 (1604-TW) 今 (21) 日表示，由於今年閏二月、端午節在 6 月底，空調需求可能會出現遞延效應，預期第二季底、第三季初才有機會出現銷售高峰。

聲寶解釋，今年第一季營運較為艱辛，儘管第二季為銷售旺季，不過今年兔年遇到農曆閏二月，加上習俗上端午節後才會開始收冬衣，正式進入夏季，預期第二季底才會出現冷氣空調換機潮。

行政院宣布每人將普發現金 6000 元，是否帶動業績表現，聲寶表示，建議消費者可以搭配節能補助方案，汰換家中空調，長久下來才能剩電費，此外，公司也將推出一系列促銷方案，刺激消費者購買。

隨著原物料再度上漲，國際家電廠有意調漲價格，對此，聲寶回應，目前還在觀望，短期還是會維持現有價格。

聲寶土地資產開發方面，為活化公司資產，子公司東源物流位於桃園市龜山區頂湖五街土地案將辦理公開標售，集團總裁陳盛沺表示，該土地案約 8000-9000 坪，預計自留 2000-3000 坪，目前還在評估土地劃分，最快 5、6 月會啟動標售。

聲寶 2 月營收 6.35 億元，月減 35.9%、年增 0.4%；前 2 月營收 16.26 億元，年減 1.3%；去年全年稅後純益 6.61 億元，年減 60.4%，每股純益 1.82 元。