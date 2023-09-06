升息太傷 美國企業8月破產件數明顯增加

美國企業 8 月破產倒閉的情況激增，多家公司設法聲請破產保護，以因應升息和多重經濟逆風。

Epiq Bankruptcy 的資料顯示，8 月的企業破產數較 7 月增加近 17%。另據 American Bankruptcy Institute 統計，包含家庭和個人在內，這是連續第 13 個月破產數年比上揚。

8 月聲請破產法第 11 章的件數較去年同期增加 54%。不過此數字可能因為重複提交而被誇大，因為大企業通常會同時提交幾分請願書，以涵蓋旗下不同部門。

ABI 公司研究破產數據的顧問 Ed Flynn 說，就算是如此，仍可以從數據中看出破產的大企業數量增加，「這和利率的關係很大。大型公司破產的件數高得罕見。」

根據彭博編纂的數據，光是上周，美國破產法庭紀錄了資產至少 5000 萬美元以上大企業的聲請破產案，就有至少六件。整個 8 月，則有至少 23 筆大企業申請案。

美國聯準會 (Fed) 過去一年來為了壓制通膨而積極升息，讓企業手中過去以較低成本發行的債務，隨著到期日逼近，愈來愈難以償付。一些企業因而陷入困境，例如飛機租賃商 Aviation Holdings 在 7 月 27 日聲請破產的理由之一，就是利率上升。