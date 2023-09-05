後山邊緣的護欄 花蓮老家協會撐起獨居長輩後援

隨著老齡化嚴重，花蓮老年人口更是快速成長。原本在公部門上班的蔡智全看到許多長輩、弱勢族群難以申請補助，2005 年成立社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會 (簡稱老家) 並擔任執行長，提供送餐、經濟扶助、接送就醫等整合性服務，讓老人與家庭都能獲得完善的照顧與支持。

社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會自許為「後山邊緣的護欄」，專門服務弱勢獨老及貧困家庭，特別是需要卻不符補助資格的案主，由第一線社工聆聽對方的需求和困難，提供專業服務。

協會服務範圍非常廣，涵蓋弱勢獨老、貧困家庭、長期照顧、失能家庭照顧、老人家樂活銀髮服務等，提供送餐、接送就醫、經濟補助、到宅慶生等整合性服務，社工們親自到宅了解長輩需求。

副執行長林香君回憶，協會曾經提供一位阿美族長輩 12 年的餐食，也是協會提供最久餐食的長輩，儘管不會用中文溝通、必須比手畫腳，不過長輩在參與服務互動過程中，仍露出感動與感激的表情。

林香君表示，除了老年化情況嚴重外，現今老人與老小孩的「老老相依」家庭情況比例逐漸提高，許多孩子多年來少與家庭聯繫，直到生病、經濟狀況不佳、難以生活後回到家裡成為「被照顧者」，並與長輩共同生活，此情況協會也會一同服務。

林香君認為，弱勢家庭背後都有弱勢故事，可能是受到景氣影響導致工作不順，或是身體有巨大變化影響生活等，在此情況下就需要回到家鄉找回依靠，加上扶養概念與責任沒有深化，也讓獨居老人現象增加。

社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會主要是以到宅服務為主，成立至今協助對象超過 5 萬人，每年照顧約 600 案，每月透過公部門、村里長或是自行求助的對象也有逾 30 人。

林香君坦言，營運最大挑戰就是資金，目前仍有 30 多位獨居長輩還待認養；由於在資源不足情況下，都會間接影響到個案服務，但若跟相關單位申請補助，程序繁複且冗長。但若一般民眾每個月最低捐款 100 元，即可提升長輩的生活環境。

除了募款有難度外，社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會尚未有自有的辦公與服務空間，期望未來能有自主的不動產，讓獨居長輩在白天時可以有活動的場所，不用長時間待在家、可出門活動，為長輩的生活更增添活力，減少提早老化的社會成本。

近年疫情影響多數家庭的生計與經濟狀況，這也讓民間捐助跟著減少，鉅亨溫暖送愛心活動延續至第 18 個年頭，鉅亨網堅持做公益、撐幸福，將企業善款贈與社福團體，期盼拋磚引玉，為弱勢族群盡棉薄之力。