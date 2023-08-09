日月光擬斥16.7億元 向宏璟建設購入新建廠房產權

日月光投控 (3711-TW) 今 (9) 日宣布，子公司日月光經董事會決議通過，向關係人宏璟建設 (2527-TW) 購入其所持有 K27 廠房 74.46% 之產權，以因應日月光集團未來產能擴充之需求，依照專業估價報告議定未稅交易金額估為 16.7 億元。

日月光 K27 廠房坐落在高雄市大社區三中路 385 號，為日月光與宏璟建設簽署合建契約開發之廠房，產權及土地相應持分，分別由日月光持有 25.54% 及宏璟建設持有 74.46%，依照合建契約，日月光半導體行使優先承購權，購入宏璟建設所持有 K27 廠房 74.46% 之產權 (建物面積約 6591.6 坪及其土地相應持分)。

日月光表示，綜合考量高雄廠區封裝測試的產線配置需求，擬在取得 K27 廠房全棟產權後，出租予旗下台灣福雷電子，由福雷利用 K27 廠房進行其高雄廠區測試產線整合，也同步整合日月光封裝產線，增進日月光整體高雄廠區管理綜效，達到最佳產能配置，並提升高雄廠區服務效能。

日月光補充，本案交易價格訂定，主要參酌戴德梁行不動產估價師事務所及世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所兩家專業估價機構出具之估價報告書，並與宏璟公司議價及洽請會計師就交易價格出具合理性意見書後，經日月光董事會決議通過，相關程序業依該公司之取得或處分資產處理程序規定辦理。