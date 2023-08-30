輝達股價登空前新高 市值突破1.2兆美元

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 宣布與 Google 合作擴大人工智慧 (AI) 應用後，周二 (29 日) 股價收高 4.2%、攻上歷史新高，市值來到 1.2 兆美元。

輝達周二盤中最高大漲 5%、觸及每股 490.81 美元，終場上漲 4.2% 至每股 487.84 美元，根據道瓊市場數據，這是輝達市值首度達到 1.2 兆美元。今年來，輝達股價一共上漲 234%，是標普 500 指數表現最強的股票，Meta(META-US) 次之，今年來累積上漲 148%。

輝達公布財報且本季財測報喜之後，上周四盤初一度突破每股 500 美元，但很快就後續無力，終場僅小漲 0.1% 至每股 471.74 美元。

輝達去年秋天曾暴跌，原因是庫存減損、以及美國晶片出口管制措施波及對中國的資料中心銷售。

但在不到一年的短短時間裡，輝達市值足足增加將近 1 兆美元，確切來說，輝達市值是從 2022 年 10 月 14 日的股價低點，一路爬升 9250 億美元。

輝達大事紀與股價走勢圖，表擷取自 MarketWatch

在周二標普 500 個股交易中，輝達是第二活躍的股票，易手超過 6900 萬股，僅次於特斯拉。特斯拉 (TSLA-US) 周二大漲 7.8%，創五個月來最大漲幅，有報導指出，特斯拉推出造價 3 億美元、由數千顆輝達繪圖晶片組成的 AI 運算叢集。

另外，輝達執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 周二現身 Google 大會，宣傳兩家公司達成的協議：Google 雲端客戶將有更多機會獲得由輝達 H100 繪圖晶片 (GPU) 支援的技術。

黃仁勳在部落格貼文中說：「我們與 Google Cloud 的擴大合作，將幫助開發人員加速他們在基礎設施、軟體和服務方面的工作，以提高能源效率並降低成本。」

輝達的 GPU 不只用在 Google 雲端，也應用在亞馬遜和微軟的雲端平台上。