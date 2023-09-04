和迅9/7登錄戰略新板 CDMO全年營收挑戰億元

幹細胞生物醫學研究廠和迅 (6986-TW) 預計 9 月 7 日以每股 58 元登錄戰略新板交易，目標年底前轉興櫃一般板。和迅採 CDMO(細胞委託開發及生產) 與幹細胞新藥開發的雙軌策略，其中，CDMO 前 8 月營收已超越去年全年，今年全年有望達到 1 億元。

董事長兼總經理温政翰表示，和訊以「異體間質幹細胞」與「幹細胞衍生物」細胞藥物，鎖定心血管疾病市場，透過臍帶間質幹細胞來進行新藥開發，其中用來治療心臟疾病併同冠狀動脈疾病的 HF-CAD，近期將與北榮簽約合作展開一期臨床試驗，預計年底前啟動收案 6 人。

另外，用於冠狀動脈疾病 CAD 則已經向美國 FDA 提出一期臨床試驗申請，待審查通過後即可展開試驗，其他適應症包含移植物抗宿主疾病、慢性腎臟病、脊隨損傷等則還在臨床前階段。

CDMO 方面，和訊業務涵蓋委託製造、檢驗服務、實驗室資訊管理系統與無菌充填等項目。客戶多為學研單位，提供臨床前所需的細胞。温政翰表示，今年前 8 月營收 5032 萬元，年增 804.6%，隨著客戶陸續完成批量生產，下半年營收將優於上半年。

温政翰補充，旗下廠區 2020 年取得生物藥、生物原料藥生產工廠登記後，目前已擁有 9 間高規格、獨立細胞操作室，並斥資數千萬元，花一年多時間依循國際醫藥法規協和會 (ICH) 規範建立符合 ICH Q5A 規範的臍帶間質細胞庫。

此外，看準細胞管理數位化的重要性，率先開發 AI 細胞廠資訊管理系統 (LIMS)Stem Pro II，達到全方位監控細胞製劑品質，該系統不僅提供和迅內部使用，也能協助更多細胞治療公司更有系統化的數位管理、大數據的建立、讓品質控管提升。