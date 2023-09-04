中國央行北京分行 正在研究LPR改革前既有房貸利率調整方案

中國啟動貸款市場報價利率（LPR）改革前，北京各大銀行的利率下限並不完全統一，一些房貸業務比較集中的銀行，利率下限可能比其他銀行高，知情人士透露，目前中國央行北京分行仍在研究處理這個問題，定 9 月 25 日前會向社會公布方案。

據《21 世紀經濟報導》報導，消息人士說，中國央行北京分行本次調整不涉及 LPR，主要是調整加點部分。如果存量（既有）首套房貸款借款人的房貸利率高於北京分行公布的利率下限，可以和商業銀行協商，減掉多餘加點部分。

中國央行北京分行上周五（1 日）在官網宣布，2019 年 10 月至今，北京首套商業性個人房貸利率下限為相應期限的 LPR+55 個 BP。該公告並未提及 2019 年 10 月（LPR 改革）以前的利率下限，這一時間點之前的存量首套房貸利率該如何調整，成為借款人密切關注的問題。

中國已經公布近年來利率下限的央行 31 個省級分行中，僅有上海分行、深圳分行、江西省分行、福建省分行及廈門分行公布 2019 年 10 月以前的首套房貸政策利率下限，其他地區尚未宣布。

這意味著沒有公告 2019 年 10 月以前首套房貸政策利率下限的地區，應該如何操作，仍有待有關部門和商業銀行進一步釐清。

值得一提的是，繼中國在上周發布《關於降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知》以來，工商銀行和建設銀行先後在客戶服務官方微信公眾號上發布《存量住房貸款利率調整客戶問答》，進一步回答民眾關心的問題，主要新增訊息有以下三點：

一是住宅公積金貸款、組合貸款中的住宅公積金貸款，購買商鋪等商業用房的貸款，不在本次調整範圍內。

二是符合調整範圍但有拖欠的貸款，原則上還清拖欠前，暫不調整，借款人還清拖欠後，可以調整。實際執行需根據具體情況判斷，客戶可咨詢貸款經辦機構。

三是此次通知發布前，若借款人已經支付高於調整後利率水準的房貸利息，不支持返還，且此次存量房貸利率調整不溯及既往。