景氣尚未回溫+籌碼面不利多頭反攻 台股短線續箱型震盪

台股單周上漲 163 點收在 16644.94 點，周 K 線連兩紅，投信認為，目前全球景氣仍在谷底調整中，籌碼面也還不利指數大幅衝高，預期短線仍將呈現箱型震盪，建議部分個股勿貿然追高，須等基本面緩步回溫，才有利多頭表現。

本周三大法人終止連四賣，投信連續第五周回補台股 132.75 億元，自營商賣超幅度則縮小至 59.23 億元，外資同期賣超為 58.09 億元，三大法人合計由賣轉買 15.43 億元。

台股 8 月大跌 510.92 點，在亞股中表現相對有撐，但 8 月三大法人中外資賣超金額達 1240.02 億元，為今年來單月最高，自營商賣超金額亦高達 915.02 億元，改寫歷史來單月新高，僅有投信站在買方加碼 562.47 億元，三大法人合計單月減碼台股 1592.57 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股主要受惠 AI 相關題材與挹注營收獲利，帶動電子零組件、電子通路及通信網路等族群優於大盤表現。

孫傳恕說，考量目前全球景氣仍在谷底調整階段，且美國降息預期將延後到 2024 年第 2 季，且目前籌碼面暫不利指數大幅上衝，但建議在指數回檔時可分批布局成長股，搭上升息尾聲後的多頭表現。

孫傳恕指出，目前台股來到 10 年均值區間上緣，已偏昂貴，需要景氣明顯好轉才有帶動大盤持續上攻的動能，但在景氣落底，下修空間有限，且未來將逐步回升，指數底部可望繼續墊高，而 9 月蘋果新機即將發表，可望成為激勵蘋概股表現的題材。

安聯投信表示，近期市場持續處在一個資訊空窗期，而先前帶動盤勢的 AI 相關主題，8 月面臨漲多後的調節、評價面與籌碼面的整理，下半年大盤轉為類股輪動，而盤面也因缺乏主流而呈現箱型整理。

安聯投信指出，預計在盤面缺乏主流，AI 主題暫時歇息，整體上仍呈現類股輪動格局，資訊空窗期所帶來的觀望氣氛，預料大盤仍將維持區間整理。

整體而言，AI 主題受到短線籌碼面的影響，加上短期數字無法跟上股價漲幅，因此短線震盪後若有顯著拉回將提供買點，建議可高度聚焦在實質受惠、能見度與成長性高的相關類股。