〈台股盤後〉AI股續疲+被動元件接棒 小漲10點收16644點

美股周四漲跌互見，台股今 (1) 日早盤開低，但隨著台積電黑翻紅，拉抬指數上漲超過 90 點，不過，新台幣由升轉貶，加上 AI 概念股持續下挫，多檔伺服器概念股跌破均線，即便被動元件族群接棒點火，市場觀望氛圍仍持續濃厚，終場小漲 10.43 點，收 16644.94 點，力守短均之上，成交值再萎縮至 2809.8 億元，周線連二紅。

觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 小跌 0.18%，收 548 元，聯發科 (2454-TW) 上漲 0.71%，收 710 元，鴻海 (2317-TW) 漲幅近 1%，收 107.5 元。其他包括聯電 (2303-TW)、日月光投控 (3711-TW) 也小漲作收。盤面以傳金權值股表現相對強勢。

AI 伺服器概念股賣壓沉重，緯創 (3231-TW)、金像電 (2368-TW)、勤誠 (8210-TW) 重挫超過 6%，信驊 (5274-TW)、建準 (2421-TW)、技嘉 (2376-TW)、廣達 (2382-TW) 同步大跌超過半根停板。

被動元件族群接棒點火，表現火熱，華新科強攻漲停，信昌電大漲超過 8%，華容漲幅也超過 7%，凱美、蜜望實、國巨、大毅表現也都不俗。