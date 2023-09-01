〈台股盤前要聞〉新光金談中國曝險、家登攜業者打造美半導體聯盟 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。新光金昨 (31) 日召開法說會，新任總經理陳恩光領軍新團隊首度亮相，陳恩光親自揭露，金控目前在中國總曝險金額為 617 億元，占金控總資產僅 1.5%；家登宣布與 9 家業者，共同成立半導體在地供應鏈聯盟，並與其中 7 家業者合資成立德鑫半導體，持股家登美國子公司，服務大客戶在美國的據點。以下是今 (1) 日必看重要財經新聞。

新光金總座陳恩光領軍新團隊首亮相 親揭中國總曝險

新光金 (2888-TW) 昨 (31) 日召開法說會，新任總經理陳恩光領軍新團隊首度亮相，談到中國曝險，陳恩光親自揭露表示，金控目前在中國總曝險金額為 617 億元，占金控總資產僅 1.5%，且碧桂園、恒大、中植系等均無踩雷。同時，因看到中國經濟有結構性問題待解，因此近期對人民幣債也在進行獲利匯回。閱讀全文...

家登攜 9 家業者打造在地供應鏈 第一步進軍美國

家登 (3680-TW) 昨 (31) 日宣布與 9 家業者，共同成立半導體在地供應鏈聯盟，董事長邱銘乾表示，聯盟期望透過成員間的彈性跟效率取得優勢，目前已合資成立德鑫半導體，並持股家登美國子公司，率先以打群架模式，服務大客戶在美國的據點。閱讀全文...

日月光投控斥 7.65 億元 擴充美國子公司營運規模

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 昨 (31) 日代子公司 ISE Labs 公告，斥資 2400 萬美元 (折合新台幣 7.65 億元)，購置美國加州聖荷西建築物，以因應未來擴充測試產線需求。閱讀全文...

印尼紅土鎳礦開採受限成本增 華新調漲 9 月盤價

華新 (1605-TW) 昨 (31) 日開出最新不鏽鋼盤價，由於印尼開採紅土鎳礦受限，加上新台幣匯率貶值，整體成本增加，9 月盤價全面調漲，其中，300 系漲勢最多，每公噸調漲 5000 元。閱讀全文...

臺慶科營運脫離谷底展望轉佳 Q4 營收估季增雙位數

電感廠臺慶科 (3357-TW) 昨 (31) 日召開法說，公司表示，目前對後市看法較先前樂觀，主要是網通需求回溫，以及美系 Tier 1 車廠 9 月開始交貨，均帶動營運反彈。法人估，臺慶科第四季營收可望季增雙位數。閱讀全文...

北台灣房市 928 檔期 推案量逾 2000 億元 年增 16.6%

《平均地權條例》修法上路後的第一個房市重大檔期，北台灣新建案市場推案量不減反增，預估將突破 2000 億元大關。根據市調機構統計，北台灣 2023 年房市 928 檔期預估推案量約 2122 億元，較 2022 年同期增加約 303 億元，年增幅達 16.6%，為近 8 年次高量。閱讀全文...

2023 米其林出爐 這兩家餐廳晉升三星 君品頤宮連 6 年蟬聯

米其林今 (31) 日公布《台灣米其林指南 2023》完整摘星名單，共有 44 家一、二與三星餐廳，較去年多出 6 家，其中，台北態芮和台中 JL Studio 兩家餐廳晉升三星，而雲品 (2748-TW) 旗下君品頤宮則持續第 6 年蟬聯三星餐廳。閱讀全文...