製藥商安進公司 (AMGN-US) 周五 (1 日) 表示，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 已允許其繼續推動以 278 億美元收購 Horizo​​n Therapeutics (HZNP-US) 的交易，放棄之前對該交易的反對意見。

FTC 於 5 月 16 日提起訴訟阻止該交易，但在 8 月底停止質疑，讓該機構能夠考慮是否應該解決此案。

安進公司去年 12 月宣布收購 Horizo​​n。 然而，FTC 於 5 月 16 日提起訴訟阻止該交易，這是阻止大型製藥交易的罕見舉措。

FTC 之所以反對這項交易，因為擔心安進會利用其暢銷藥品向保險公司和藥品福利管理者施壓，要求他們為 Horizo​​n 的兩款關鍵產品提供優惠條件，包括熱銷的甲狀腺眼病治療藥物 Tepezza 和痛風藥物 Krystexxa。

根據和解協議，安進公司不得將其任何產品與 Tepezza 或 Krystexxa 捆綁銷售。安進也不能利用任何產品回扣或合同條款來排除任何與這些藥物競爭的產品或使其處於不利地位。

FTC 發表聲明表示，產業整合讓業者有能力採取排他性做法，從而導致基本藥物價格飆升。

FTC 主席 Lina Khan 在聲明中表示：「本案中存在的捆綁和排他性回扣做法，凸顯出人們對製藥公司和藥品福利管理者可能合作剝奪美國人獲得平價藥物的更深層次擔憂。」

Horizo​​n 股價在周五盤前交易上漲 2.8%。