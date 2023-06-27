〈財報〉消費者支出和疫苗服務減少 Walgreens大幅下修全年獲利財測

Walgreens Boots Alliance (WBA-US) 周二 (27 日) 大幅下修全年獲利財測，因消費者支出下降以及新冠疫苗和檢測需求下降；該公司第 3 財季的業績也未達到華爾街預期。

這家零售藥房連鎖店將全年獲利財測下修至每股 4 至 4.05 美元，低於之前預測的每股 4.45 至 4.65 美元。

CEO 布魯爾 (Rosalind Brewer) 表示，她正將該公司的成本削減計劃增加到 41 億美元，並立即採取行動以提高該公司美國醫療保健部門的獲利能力。

她在財報聲明中表示：「我相信我們轉虧為盈的策略，將使 WBA 能夠推動持續的核心成長並實現長期股東價值。」

財報發布後，Walgreens 股價在周二盤前交易下跌約 7%。

Walgreens 第 3 財季表現與華爾街 Refinitiv 調查分析師估計比較如下：

●調整後每股獲利 1 美元，低於預期的 1.07 美元。

●營收 354.2 億美元，高於預期的 342.4 億美元。

這是 Walgreens 自 2020 年 7 月以來首次獲利低於分析師預期。

但由於零售藥房和醫療保健領域成長，該公司營收超出預期，並實現銷售增長。本季銷售額達到 354 億美元，較去年同期的 326 億美元高出 8.6%。

Walgreens 本季淨利為 1.18 億美元，未經調整每股獲利 14 美分，較去年同期的 2.89 億美元下降 59%。該公司表示，下降的主要原因是營業收入下降。

美國零售藥房部門本季銷售額約 280 億美元，較去年同期成長 4.4%。個別門市的可比銷售額成長了 7%。

藥房銷售額也較去年同期成長 6.3%，由於品牌藥價格上漲，可比銷售額成長近 10%。

本季處方藥總數成長 0.1%，總計 3.05 億張。在此期間接種的新冠疫苗數量驟降 83% 至 80 萬劑，低於去年同期的 470 萬劑。

美國醫療保健部門銷售額為 20 億美元，較去年同期增加 14 億美元。

該公司與初級保健提供商 VillageMD 合作，營收增加了 22%。由於提供額外服務，Walgreens 家庭醫療保健提供商 CareCentrix 的銷售額成長了 15%。