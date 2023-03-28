〈財報〉雖新冠疫苗和測試劑需求暴減 Walgreens上季業績仍見成長

Walgreens Boots Alliance (WBA-US) 周二 (28 日) 表示，上季獲利下降超過 20%，原因是新冠疫苗銷量和測試劑銷售與去年冬天相比大幅下降；去年冬天新冠變種病毒 Omicron 激增，推動了強勁的疫苗需求。

然而，上季營收高於華爾街的預期，同比增加 3.3%。

以下是 Walgreens 截至 2 月 28 日當季業績，與 Refinitiv 調查的分析師的估計相比：

●調整後每股獲利 1.16 美元，高於預期的 1.10 美元

●營收 348.6 億美元，高於預期的 335.3 億美元

這家連鎖藥店和醫療保健公司上季淨利為 7.03 億美元，合每股 81 美分，而去年同期為 8.83 億美元或每股 1.02 美元。不計入某些項目，當季每股獲利 1.16 美元。

營業收入從一年前逾 12 億美元大幅下降至近 2 億美元，主因 3.06 億美元的鴉片類藥物訴訟索賠稅前費用、更高的藥房工資投資，以及以 35 億美元收購 Summit Health 相關的成本。

在 CEO 布魯爾 (Rosalind Brewer) 掌舵 2 年的領導下，Walgreens 一直專注於發展公司的健康部門初級保健和家庭服務。本季 Walgreens 投資 35 億美元用於 VillageMD 收購初級保健提供商 Summit Health。

本季醫療保健部門收入超過 16 億美元，VilliageMD 的初級保健服務成長 30%，其中包括 Summit Health，而 CareCentrix 的家庭護理成長了 25%。

Walgreens 重申全年每股獲利 4.45 美元至 4.65 美元的財測，預計未來兩季調整後的獲利成長率為 20% 左右。

Walgreens 的美國零售藥房部門本季收入為 276 億美元，同比下降 0.3%。然而，受品牌藥價格上漲的推動，同店藥房處方藥銷售額成長了 4.9%。

藥房處方量成長 3.5%，不包括疫苗在內。Walgreens 表示，在緩解藥房人員短缺方面取得不錯的進展，有助該公司將 500 家門市恢復到正常的營業時間，大約 1900 家門店的營業時間仍在縮短。

店面的同店銷售額比一年前下降 1%，原因是新冠測試劑的銷售額大幅下降。

雖然匯率不佳，國際業務銷售額同比成長 1.5% 至 57 億美元。Boots UK 同店零售銷售額同比成長 16%，市占率連續第 8 季增加。