波力-KY航太及汽車成明年主要動能 航太產品Q1量產

複合材料廠波力 - KY(8467-TW) 今 (1) 日召開法說會，主軸在於航太材料及汽車輪圈市場的開發，將成為波力 - KY 成長的動能，總經理洪進山指出，波力 - KY 對進行航太業務的開發已長達 5 年時間而獲認證，並成為漢翔 (2634-TW) 的長期戰略合作夥伴，航太應用產品預計於 2024 年第一季開始投入量產。

波力 - KY 飛機複材次結構件業務已取得漢翔客戶的航太供應商 ID 認證碼，同時洪進山指出，波力 - KY，在航空飛機座椅碳纖維零組件市場上也大有斬獲，除將切入未來 20 年 4 萬架新飛機航空座椅市場，此外每隔 6 年，飛機內艙航空座椅還有改艙換新的剛性需求使用量。

波力 - KY 指出，歐美客戶已提供複材飛機座椅模具正式圖面展開產品開發量產前相關準備工作。波力集團在台中大里設立航太級複材研發中心，專注飛機內艙碳纖維複材零組件及航空複材次結構件產品開發量產，並於 2022 年 4 月通過取得 AS9100D 航太品質系統認證，預計於 2024 年第一季開始投入量產。

此外，波力 - KY 也在汽車輪圈市加速開發，洪進山指出，波力 - KY 除開發的產品之外，也進一步切入全碳纖維輪圈產品的開發，新產品並已取得 SAE 的認證中。

對於波力 - KY 的汽車輪圈進一步由售後改裝市場向前到汽車原標準配備進度，洪進山指出，波力 - KY 選擇全球前五大汽車原廠開發銷售，其中有兩家較有進展，預計在明年年中之後取得進一步的結果。

波力 - KY 2023 年對於碳纖維冰上曲棍球桿的銷售看法因景氣因素，看法較保守，洪進山指出，預估全年銷售量可能持平或略減，但預估減少的在低階產品，高階產品仍維持原有銷售水準，對獲利影響不大。

波力 - KY 在 2023 年上半年營收 8.84 億元，毛利率 36.3%，稅後純益 1.57 億元，年減 30.29%，每股純益爲 3.19 元 。