〈智慧城市展〉新保以智慧工程等六大主題展現多元應用

新光保全 (9925-TW) 參與 2023 智慧城市展展出，今年並以「永續、安防、健康」為展出主軸，將深耕許久的安全服務集結事業群在各領域的專業範疇，多重平台整合在一起，本次展區以智慧工程、智慧交通、智慧社區、智慧照護、智慧商辦、智慧餐旅相關等六大主題。

新光保全指出，在各大應用主題並以人工智慧、大數據、物聯網、資安等服務為基礎，展現多元的應用。

新光保全聚焦於 AIoT、看準物聯網技術，在智慧城市策略上持續研發新技術並結盟國內外夥伴，共築產業新商機，新光保全指出，如智慧建築自動化與能源管理解決方案、智慧空氣監測等，都可提供建築營運效能並降低管理成本。

同時，新光保全事業群新光電通則攜手通信網路商優納比，在符合國家水利署用水設備標準及臺北自來水事業處規範下，成功整合智慧水表與無線傳訊模組等相關技術，取得智慧水表營運建置科技；事業群誼光國際亦響應新北市政府智慧城推展，提供路邊全面智慧化停車管理、自動化開單、科技執法及全天候車位在席偵測，優化停車體驗。

在疫後生態的零接觸商機已日漸增長，新光保全主管指出，建商在規劃智慧建築需求大增，如結合人臉辨識的智慧門禁系統，而在防災安全方面，新保還提供機房漏水、停車場淹水、消防通報等機制；在能源運用方面，太陽能板、充電樁、電梯節能系統、溫度感應自動降載或關閉空調等設備，也可達到節能減碳目的。

而由新光保全早期並推出無人機服務，專注太陽能發電廠巡邏，以電腦進行飛行路線設定，不需專人遙控、節省人力及維護管理成本，也有助綠色能源發展。

新保目前並已協助多家大型商旅、飯店、建案規劃大型場域安全管理、智慧防災等方案，大幅降低管理成本、提升系統設備妥善率；此外在 AI 人工智慧開發上，透過機器學習，開發出 AI 智能影像防護，根據客戶需求場域不斷調整，將科技與便利生活無縫接軌。