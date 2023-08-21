〈ESG大趨勢〉新保深耕花東關懷落偏鄉 落實企業社會責任

新保 (9925-TW) 多年致力實踐企業社會責任，投身於各項公益活動，今年新保安心教室暨新保文藝基金會、新保社福基金會共同合作，並擴大攜手愛希望協會、錸放科技、中國醫藥大學風浪藥學服務社學生前進花東部落，關懷偏鄉孩童及長者。

新保透過戲劇演出帶出現今社會關注的網路安全、網路霸凌、用藥安全、居家防災、急救安全及食農教育等議題，精心設計了一系列闖關與桌遊等活動，讓眾人在歡樂的氣氛中學習安全及食農相關的知識，期望減少城鄉差距與優質教育的永續發展理念。

花東地屬狹長且資源匱乏，如何在等候救護人員的過程中，擁有初步的自救能力，在黃金時間搶救生命，對部落的孩子來說格外的重要，學會便能守護部落的家人，因此，安心教室前進花東部落教導族人們 CPR+AED 的急救技能，願緊急狀況時能挽救寶貴生命。

今年是新保食農教育的啟航年，透過體驗農耕的辛勞，培養對食物、生產者和環境的尊重與感恩，強調「吃在地、食當季」的低碳食物里程，同時提倡環境友善的農業方式，為大自然永續盡一份心力；8 年來持續推廣與宜蘭青農共同契作有機稻米，本次活動使用了有機稻米製作美味米食，讓長輩及孩童透過活動食的健康更安心。

由於許多遍遠地區的家庭因暑假而面臨著溫飽的空窗期，新保員工連續 13 年發起「愛心米募集」活動，積沙成塔的每一包米蘊含眾人的愛心，在 8 月募集的期間透過花東關懷活動，為偏鄉弱勢的家庭帶來溫暖和希望。未來新保仍將持續堅持 ESG 永續理念，與更多機構團體或單位合作，集結企業內部資源與力量，善盡企業社會責任，使更多弱勢族群可以受惠，將關懷送至台灣每一個角落，成為溫暖社會的推手。