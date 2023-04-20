〈ESG大趨勢〉搶攻永續建築商機 新保與台達電策略投資天茶智能科技

面對全球綠色轉型浪潮，永續城市、淨零碳排已成為一致性的目標，繼新光保全 (9925-TW) 與台達電 (2308-TW) 雙方合作，持續看好智慧城市成長商機，雙方進一步強化合作關係，策略聯盟共同投資以建築資訊模型（Building Information Modeling，簡稱 BIM）為基礎，結合設施管理（Facility Management，簡稱 FM），提供「iBMS 智慧建築管理平台」的 TCIT 天茶智能科技，全力衝刺智慧建築版圖。

新光保全指出，天茶智能科技總經理陳先牆擁有超過 25 年的機電經驗，將 BIM 的概念導入大樓設計，此概念獲得江陵集團董事長林美東大力支持進而成立天茶智能科技，先後陸續獲得桃園市政府社會住宅、新光醫院、國內外辦公大樓、智慧工廠等案件採用，更是美商 Autodesk 大中華區唯一獲得 APS 認證系統整合商，於 BIM 與 FM 領域上位居領先地位。

台達電身為全球電源管理及自動化領域的標竿企業之一，長期投入樓宇自動化領域的發展，在樓宇管理、安防、照明、空調、能源管理等系統都累積豐富技術及經驗，更是智慧建築、綠建築及健康建築的倡導者，與新光保全聚焦於創新 AIoT 科技與 ESG 企業永續發展的理念十分相近，雙方集結各專業領域的範疇，策略聯盟投資天茶，提供更完善的智慧建築解決方案。

新光保全指出，iBMS 智慧建築管理平台成功導入新光醫院與多個場域應用。(圖：新保提供)

新光保全指出，智慧城市中，建築物是最主要的一項元件。過去建築物的系統繁雜而分散，導致管理不便且資源無法有效利用，而現今的老舊建築可導入「iBMS 智慧建築管理平台」，將建築物內各種資訊顯示於 BIM 的 3D 模型，使所有數據可視化，重新賦予智慧化生命；而在新建築物，可藉由 BIM 從建地的評估、建物的設計、施工至完工後的維運，貫穿建築全生命週期，整合多樣系統於 iBMS 智慧建築管理平台中，如：BA、門禁監控、感知設備、照明、空調、停車、消防、能源、租用分析等，並將設備文件數位化，再配合平台上工單巡檢的功能，提供建築客製化管理平台，利用即時資訊且直覺化管理，有效降低成本並節能減碳，是邁向智慧城市的關鍵利器。

新光保全指出，當永續發展已成為刻不容緩的目標，新保也責無旁貸轉型商業模式，積極與跨業界策略夥伴合作，全面布局智慧城市、智慧生活及智慧建築，以提升綠色競爭力，並全力拓展 AIOT 多元解決方案，期盼帶動業績綜效。