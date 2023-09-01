特斯拉新款Model 3上市 六年來首度改款

特斯拉 (TSLA-US) 中國周五（1 日）宣布，新款 Model 3 上市，售價人民幣（下同）25.99 萬元起，預定第 4 季交車，這是 Model 3 上市以來首次改款，但消費者關心的新款售價不降反漲。

據《第一財經》報導，特斯拉中國官網顯示，新款 Model 3 的售價並不是此前業界預期的 20 萬元左右，而是分為煥新版和長續航煥新版，售價分別為 25.99 萬元和 29.59 萬元。

相較於舊款 Model 3，新款入門版本售價提高 2.8 萬元，若加上舊款的 8,000 元保險補貼，新款入門版比舊款高 3.6 萬元。

新款 Model 3 之所以定價遠高於市場預期，業界人士認為，一方面可能是舊款 Model 3 庫存還沒清完，另一方面，新款 Model 3 剛上市，並未達到最佳規模效應，成本依舊偏高。

這是 Model 3 自 2017 年推出以來首次改款。今年以來，市場上新款 Model 3 的消息不斷，其中最受消費者關注的是價格。

今年 8 月中旬，特斯拉門市已經提前開始收新款 Model 3 的訂單，預定 10 月開始交車。

在續航表現方面，新款 Model 3 從 556 公里（CLTC 綜合工況）延長至 606 公里，最高時速從 225 公里降至 200 公里，百公里加速時間不變，均為 6.1 秒。

除了售價和基礎參數之外，新款 Model 3 在外觀、內飾、乘員操作等方面均有所不同。外觀設計更加凌厲，新增星空灰和烈焰紅車漆；取消轉向撥桿，轉向燈功能集中到方向盤上；取消懷擋桿，採用頭頂物理換擋按鍵和中控屏換檔。