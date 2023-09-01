傳習近平缺席下周G20峰會 拜登：希望他出席

外傳中國國家主席習近平可能不會出席下周在印度舉行的 20 國集團 (G20) 高峰會，代表「拜習會」可能無法在今年 G20 實現。

被問到是否希望習近平訪印時，美國總統拜登周四 (31 日) 回應說：「答案是，我希望他出席。」

路透周三獨家報導，兩名印度官員、一名駐中國外交官和一名 G20 工作人員均透露，習近平可能缺席本次 G20 峰會，改由中國國務院總理李強代表出席，但截至周四稍早時段，印度方面表示，還沒收到來自中國的回應。

美國不少人希望藉由這次峰會，讓美中關係解凍。拜登去年和習近平在印尼峇里島的 G20 峰會場邊碰面，並表示願意就一系列問題合作，但在中國高空氣球飄過美國領土上空後，美中關係的進展就倒退了。

拜登已證實將出席今年峰會，被視為可能與習近平當面對談的機會。近來美中雙方正在尋求讓關係趨於穩定的方法，包括財長葉倫、國務卿布林肯、商務部長雷蒙多在內，多名白宮官員接連訪中。

如果習近平沒有出席德里的高峰會，他和拜登可能有機會在美國 11 月於舊金山主辦亞太經濟合作組織 (APEC) 會議時碰面。

有知情人士說，習近平不太可能缺席這次 G20 高峰會，如果真的沒出席，將是他上來以來首次缺席 G20 峰會，並凸顯中國和印度這兩個全球人口大國之間的緊張關係。