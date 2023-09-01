Palantir遭降評 股價重挫8% 大摩：靠AI賺錢法子還沒想到 股價已漲一大段

大數據分析公司 Palantir Technologies (PLTR-US) 周四 (31 日) 遭摩根士丹利以近期前景堪憂為由，下調股票評級，導致股價大跌 8%。

摩根士丹利分析師 Keith Weiss 將 Palantir 的評級自「持股觀望 (Equal Weight)」下調至「減持」，但將目標價格自 8 美元上調至 9 美元。

Weiss 研究報告寫道：「近期對人工智慧 (AI) 產品周期和估值溢價的樂觀情緒對股票造成不利的風險回報，因為人工智慧平台 (AIP) 變現化的可見度仍然很低。」

Palantir 沒有立即回應置評請求。Palantir 周四下挫 8.27%，收每股 14.98 美元，盤後續跌 1% 以上。然而，今年迄今 Palantir 股價在 AI 熱潮帶動下，已飆漲 133% 以上，一如輝達 (NVDA-US)、Meta(META-US) 等其他科技股。

但 Palantir 尚未透露計劃如何利用其 AI 技術獲利。

執行長 Alexander Caedmon Karp 在 8 月 7 日的財報電話會議上表示，公司還需要釐清 AI 技術的賺錢方法。「首先我們會向市場傳授它是什麼，接著讓大眾加入，最後再為此收費。」

Weiss 對此表示擔憂：「市場對其 AI 的興奮已經反映在估值中，但公司卻可能要耗費一段時間才能實現。Palantir 仍算處於很早期階段，因為該公司明確表示尚未確定其解決方案的變現化策略。」

Palantir 股票現行交易價是未來 12 個月預期每股獲利的 64.8 倍。

Palantir 本月股價已下跌 24%，儘管 Palantir 第二季財報顯示顧客人數年增 38%、營收年增 13%，但管理層對銷售增長的預期並未令華爾街留下深刻印象。

D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 表示，儘管大眾樂觀期待 AI 會帶來更多工作負載，也催生更多需求，但 2023 財年營收預期僅增加 200 萬美元，Palantir 還必須做許多工作才能轉化 AI 需求，進而加速成長。

Luria 將該股評為「中立」，目標價 15 美元。